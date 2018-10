Ratificaron el pedido de juicio para Federico Diez, acusado de violencia

La justicia, en el centro de las miradas, luego de que la jueza Victoria Montoya decida anular la elevación a juicio contra el magistrado Federico Diez, acusados de lesiones leves agravadas por relación preexistente y violencia de género, también por amenazas con arma de fuego, despertó todo tipo de reacciones. Ahora la fiscal de Violencia Familiar y de Género Elisa Pérez, intervino y ratificó el petitorio.

Lo hizo el viernes pasado a la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, donde señaló detalles de tiempo, modo y lugar respecto al delito de amenazas con arma de fuego imputado al juez Federico Diez.

Estos requisitos habían sido señalados por la jueza Virginia Solorzano de la Sala I del Tribunal del Impugnación el 14 de noviembre de 2017, cuando resolvió sobreseer a Diez de desobediencia judicial, hecho que la fiscalía había imputado al magistrado el 30 de julio de 2016.

La actuación de este Tribunal se debió a un pedido de sobreseimiento planteado por la defensa del magistrado luego de la elevación a juicio materializada por la fiscal Pérez el 25 de agosto de 2016 y ratificada el 7 de noviembre del mismo año.

Fiscal Elisa Pérez



Recientemente, la jueza Victoria Montoya del Tribunal de Juicio, resolvió anular el requerimiento de juicio presentado oportunamente por la fiscal Pérez en virtud del fallo resuelto por su par de Impugnación, por lo que la fiscalía en el plazo legal correspondiente, el viernes pasado se presentó para responder respecto a la acusación.

En ese marco, Pérez en contestación a la notificación recibida sobre esta resolución el 22 de octubre pasado, insistió en que el juez Diez sea enjuiciado por los delitos mencionados. Cabe mencionar que respecto a la acusación por lesiones leves agravadas por relación preexistente y violencia de género, había sido confirmada por la jueza de Impugnación, por lo que el requerimiento realizado por este delito se mantiene firme desde la elevación a juicio.

El caso

La actuación de la fiscalía se inició a raíz de la denuncia radicada por la ex pareja del magistrado el 5 de julio del año 2016, cuando se registró un incidente entre Diez y su ex mujer. El episodio, según lo denuncia, se inició en el despacho del magistrado en la ciudad judicial, cuando la ex mujer llegó y surgió una disputa verbal seguida de otros incidentes.







En su denuncia, la ex mujer refirió haber sufrido lesiones, supuestamente propinadas por el juez, quien también fue acusado de haber amenazado de muerte a su ex pareja, las que dijo fueron realizadas con un arma de fuego, hechos ocurridos, tanto en julio como en febrero de 2016, cuando la pareja residía en una vivienda en barrio Tres Cerritos.

A partir de la denuncia, la fiscal Pérez llevó adelante numerosas diligencias judiciales, entre ellas declaraciones testimoniales, pericias médicas, psicológicas y otras medidas de pruebas que la llevaron a elevar la causa a juicio el 30 de julio de 2016.