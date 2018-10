El “Albo”, lejos de la clasificación: “Me duele por el hincha que sufre”

Así lo aseguró el DT Víctor Alfredo Riggio después del empate ante Crucero del Norte. “Nosotros tuvimos seis oportunidades cara a cara con el arquero y no entró. Hay un poquito de no ligar”, dijo.

Gimnasia y Tiro empató sin goles con Crucero del Norte, y se mantiene fuera de la zona de clasificación, en la sexta posición de la zona 4.

El DT Albo “Tano” Riggio en diálogo con InformateSalta destacó las claras llegadas de su equipo al arco rival. “Nosotros tuvimos 6 oportunidades cara a cara con el arquero y no entró. Me duele por el jugador y por el hincha que sufre. La clasificación está lejos”, aseguró.

Además se refirió a los cambios. “Martínez estaba agotado y no entró bien Gonzáles de nuevo. Morete le aportó algo de juego. Nosotros tuvimos un buen primer tiempo. El rival no tuvo nada, no nos llegó”, dijo.

El entrenador resaltó el juego y las llegadas al arco de su rival. “Nosotros le generamos a un equipo que va segundo seis situaciones de gol, frente al arquero y no entra. Hay un poquito de no ligar. El penal le rebota a Cobelli y sale afuera. Ellos llegaron una vez”, destacó.

Para finalizar hizo un balance sobre el equipo y los puntos que lleva en el torneo.”No fue malo el partido, pero si analizamos la tabla estamos mal. Hay que levantarles la moral. Hay que pensar en ganar el partido del viernes”, expresó.

Gimnasia y Tiro jugará el próximo viernes de visitante ante San Jorge de Tucumán y luego de vendrá el clásico con Juventud que se jugará entre semana, en el Gigante del Norte.