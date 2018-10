Unificaron las denuncias entre Federico Diez y su ex pareja: “Hay acusaciones mutuas”

Luego de que la jueza Victoria Montoya anule la elevación a juicio del magistrado Federico Diez, acusado de lesiones y violencia de género en perjuicio de su ex pareja, la fiscal Elisa Pérez ratificó el pedido y unificaron las denuncias.

La jueza Ada Zunino explicó la situación y aseguró que volverán a elevar a juicio el expediente. Por FM Pacífico anunció que “se unificaron las causas porque los dos versan sobre un mismo hecho, en la cual hay acusaciones mutuas, es decir que existen denuncias mutuas por una misma situación. Es una causa llena de incidentes”.

Las idas y vueltas del expediente se deben a que está lleno de incidentes. “Ambos plantearon una gran cantidad y en forma intermitente recursos, nulidades, todo esto para garantizar el derecho de la defensa. El expediente fue al Tribunal de Impugnación, después a la Corte, bajó al Tribunal de Juicio y ahora vuelve a mi juzgado”, relató.

Jueza Ada Zunino



Atento a que las denuncias que ambos se hicieron tuvieron un tratamiento y avance diferente aseguró que no puede “bajo ningún aspecto tener un trato preferencial para ninguna de las partes. Al no tener incidentes ni recursos yo sigo con el trámite de ley y elevé a juicio”, informó respecto a la denuncia de Diez contra su ex.

En ese contexto afirmó que se trata de un mismo hecho, en donde ambos se acusaron mutuamente y por eso deberá realizarse un solo juicio porque caso contrario “podríamos estar presentes ante dictado de sentencias contradictorias”.

Anunció que es ella quien deberá tomar una decisión. “La causa volvió a mi juzgado porque la doctora Montoya considera que el requerimiento de juicio de la fiscal no se adecúa a lo impuesto por el Tribunal de Impugnación. Ante la novedad la fiscal me ratificó todo y me toca trasladar la información a todas las partes para volver a elevar esto a juicio”, explicó.

Dejó entrever que en esta nueva etapa ambas partes podrán presentar más recursos, lo que significaría seguir dilatando el proceso.

Fiscal Elisa Pérez