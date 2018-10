Aseguran que el ex cura Lamas corre riesgo de vida en el penal Villa Las Rosas

El doctor José Fernández cuestionó que el sacerdote expulsado de la iglesia tras ser denunciado por abuso sexual se encuentra alojado en la Penitenciaria junto a personas con las que no tendría que estar. “Está en muy delicado por su edad,” dijo.

Esta mañana una ex catequista, Carla Morales, sumó una nueva denuncia penal contra el ex cura Emilio Lamas, acusado de abuso sexual y pese a que su situación procesal parece complicarse cada vez más, José Fernández, su abogado defensor, consideró que debería esperar un hipotético juicio en su residencia. Criticó las condiciones en las que permanece alojado en el penal de Villas Las Rosas, con prisión preventiva.

En este sentido, en el programa de Buena Fuente por FM Profesional, el letrado contó que en la causa, en estado de investigación, se están citando a testigos a prestar declaración testimonial y subrayó que ya realizó los pertinentes planteos en pos de obtener su libertad, asunto que aún no fue resuelto por la justicia.

“Él se encuentra privado de la libertad en la Penitenciaria en una situación muy crítica, donde se están violentando sus derechos constitucionales, en donde está siendo mezclado con gente condenada con la que no tendría que estar relacionada y lo peor de todo es que a los familiares no se les está permitiendo el ingreso, tuve que intervenir yo para que se le permita,” manifestó.

Además, aseguró que la situación del ex sacerdote es “muy delicada por su edad” y opinó que corre riesgo su integridad física, su salud y su vida. “Esto ha dejado reserva de hacer responsable a la justicia por el accionar arbitrario. No hay ninguna razón por la que él tiene que estar privado de la libertad, no existe ningún peligro de fuga ni que entorpezca la investigación,” indicó.

Finalmente, aseveró que investigarán porque franjas que están en contra de la iglesia se encuentran involucradas en el caso como así también porque se lo desplazó sin un derecho de defensa.