El Nochero, Kike Teruel, se va del país

El integrante de Los Nocheros, Kike Teruel, manifestó por Cadena 3, su malestar con respecto a los sucesivos hechos de inseguridad que le tocaron vivir. En las últimas horas el folclorista vivió el cuarto robo a su domicilio en lo que va del año.

“Nos vamos a Montevideo. Es un lugar que me permitirá seguir tranquilo mi actividad nochera” señaló Teruel. Además agregó que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para quedarse en el país, ya que se fueron vivir a Buenos Aires, donde no es fue muy bien. Después decidieron con su familia volver a Salta, pero no les brindo tranquilidad, ya que sufrieron diversos robos.

Claudia Villalba, mujer de Kike, señaló que se sienten muy vulnerables y relató como sucedió uno de los robos. “Una vez ingresó una persona al domicilio y fue el mismo Kike el que la pudo detener. Lo detuvieron y al otro día quedó en libertad y a partir de ahí tres hechos más". Además señaló que la sensación de que ingrese alguien a tu casa es espantosa.

Por último, destacó que tienen mucha bronca y decepción de vivir así, ya que trabajaron mucho en el país y sobre todo en la provincia. Además agregó que: “tenemos alarmas, seguridad privada, enrejado, y un policía nos decía que no monitoreaban la zona porque era tranquila, se ve que no conocen porque a varios vecinos les robaron”.