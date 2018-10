VIDEO: Salteños marchan en contra de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica

Juan Carlos García y Carla Morales son la cara visible de los abusos sexuales del ex cura Emilio Lamas. Ambos atraviesan un proceso judicial en contra su abusador por hechos que sucedieron en una parroquia de Rosario de Lerma entre 1991 y 1994.

La jueza de garantía Claudia del Valle dispuso recientemente la prisión domiciliaria de Lamas, lo que despertó el malestar de los denunciantes. Para hoy se convocó a una movilización en la plaza 9 de Julio, donde las víctimas piden justicia y solicitan al Arzobispado de Salta que aporte datos a la investigación.

"Queremos que monseñor Cargnello entregue los secretos canónicos que ellos tienen de las personas abusadas. Es como si fuera otro estado, ellos tienen sus propias leyes. Pero ellos están dentro de la República Argentina y tienen que cumplir con las leyes", dijo una de las víctimas, Carla Morales.





La denunciante manifestó que, pese a que no haya más denuncias formales, hay más víctimas y curas abusadores. "La iglesia encubre, por eso estamos acá, para sentar precedente, porque si se da acá en una provincia tan conservadora, se puede dar en otras provincias".

En la marcha también estuvo presente Luis Segovia, abogado de Juan Carlos García, el primer denunciante contra el cura Lamas. Con respecto al beneficio que se le otorgó al ex cura lamas de permanecer en prisión domiciliaria señaló: “En primer lugar, es una regla que todo imputado esté en libertad durante el proceso. Pero hay excepciones cuando se trata de personas con poder que pueden entorpecer el proceso, influenciar a las víctimas o fugarse".





El letrado manifestó que se trata de un proceso judicial controvertidos. "Hay divergencias con las resoluciones de la jueza , por ejemplo en negar el allanamiento, otorgar el arresto domiciliario". En este sentido señaló que apelarán la medida y que las víctimas hoy se presentarán en el arzobispado a pedir información y copias de las denuncias.

"Vamos a pedir colaboren con la investigación enviando la documentación. En caso de negativa o silencio, vamos a accionar contra el arzobispado, están actuando indebidamente. Los datos nos van a aportar elementos de prueba para que se realice una investigación seria", dijo el abogado.

Por su parte, Juan Carlos García se quebró ante los medios y pidió compasión de parte de la iglesia. Con los ojos llenos de lágrimas, dirigió un mensaje al monseñor Cargnello. "Usted es el líder de la iglesia. Usted sabe que no soy el único violado por un cura. Usted no puede llevar ese peso, sino usted va a ser cómplice, tiene que liberar el secreto canónico. Usted sabe que el cura me hizo este daño".

García suplicó: "Téngame compasión. Yo fui parte de su iglesia, no me pude dar la espalda, necesito que colabore con la justicia, por favor, no sea malo con nosotros, abra su corazón, somos las víctimas, haga ese milagro que usted tanto predica. Fuimos heridos por su iglesia. Pido paz en mi vida. No quiero que usted me odie, quiero paz en mi vida".

Por otro lado, García se refirió a la respuesta de la familia de Lamas, quienes aseguran que el ex cura es inocente. "Cuando tenía 16 años le conté a su madre María, lo único que hizo fue levantarse de la silla e irse. Todos en la iglesia sabían. Yo digo la verdad. No queremos herir a su familia, su familia queda aparte del error que cometió Emilio Lamas".