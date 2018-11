Cristián tiene su silla de ruedas completa: había llegado en dos encomiendas

Días atrás Jimena López, madre de Cristián Tomás, un nene de 5 años de Orán con parálisis cerebral contó que el chofer de una ambulancia de Buenos Aires le envió a través de la empresa Vía Cargo una silla de ruedas para el pequeño pero al momento de retirarla de la sucursal de esa localidad se dio con que había llegado incompleta.

Al respecto, Carlos Bisceglia, representante de la empresa en Salta Capital, en diálogo con InformateSalta, explicó que lo que ocurrió es que la encomienda fue enviada en dos bultos, uno de los cuales no tenía todos los datos.

“Primero llegaron las dos ruedas, el segundo bulto quedó sin datos en el Centro de Distribuciones pero después de un reclamo que hizo la gente de Orán al Centro de Rastreo, ubicaron la silla, la rerotularon y la despacharon a Orán y ya fue recibida por la señora,” aseguró.







Por otro lado, en cuanto a reclamos de los clientes por “robos” de paquetes, indicó que se trata de situaciones previas a los cambios implementados en la metodología de trabajo del local hace 7 meses.

“Se cambió el personal, entonces estamos tratando de mejorar. El 90% de los comentarios son viejos, cosas que sucedieron hace bastante. Cada uno tiene su opinión de cada una de las empresas,” dijo.

En este sentido, contó que antes de llegar al destino la mercadería pasa por muchas manos y que el camión que la recibe en un primer momento no es el mismo que la traslada a destino. “Va a un centro de distribución, que categoriza la carga y la clasifica de acuerdo a cuál es el destino de cada encomienda. La idea es que con todos los cambios que venimos haciendo es que la carga llegue a destino en las mismas condiciones en la que fue recibida,” subrayó.

Además, invitó a las personas que se puedan ver perjudicadas a realizar un reclamo formal para que la empresa pueda realizar un rastreo del recorrido de la encomienda desde un principio y buscar cualquier tipo de faltante.

“Hay agencias que no lo contestan o que no lo han recibido porque llegan sin datos, hay muchísimos casos que solo tienen la guía y el rótulo de la empresa es autoadhesivo, se despegan por la misma manipulación y en caso que no se ubique se toma un reclamo. La gente se comunica con la empresa y ellos terminan negociando el valor del seguro. Toda la carga viene asegurada. Yo trato de darle solución a todos los reclamos que vienen lo más inmediato posible,” finalizó.