Castillo y Del Frari pidieron perdón tras la pelea que tuvieron en el Concejo Deliberante

Esta tarde, los ediles Alberto Castillo y Martín del Frari hicieron públicas sus disculpas frente al cuerpo deliberativo tras protagonizar una pelea a puños luego de una reunión de comisión. La grave falta se registró el pasado miércoles 24 de octubre dentro del edificio del Concejo Deliberante que terminó en denuncias policiales.

Había llamado la atención que durante la sesión de ese mismo día, reinara el silencio de todas las partes frente a lo sucedido con los concejales. Luego, desde la presidencia del Concejo Deliberante, se había anticipado que las disculpas llegarían.

Es así que Alberto Castillo leyó una carta a tal fin en el inicio de la sesión de hoy:

“Me dirijo a Ud. Y a los vecinos de la ciudad para solicitar disculpas por los hechos protagonizados el día miércoles 23 del corriente. No es mi proceder resolver diferencias a través del agravio o violencia. Por eso vengo a presentar las disculpas correspondientes a mis pares, a los empleados del cuerpo deliberativo, a la institución y a los vecinos, con el compromiso de que en tales hechos nunca más me tendrán como parte de los mismos. Mis disculpas son sinceras y este hecho no se volverá a ocurrir”.





Por su parte, Martín del Frari también hizo uso de la palabra a través de un escrito:

“Me dirijo a Ud. En mi carácter de concejal y presidente del Bloque del Frente Ciudadano para la Victoria para presentar formalmente mi pedido de disculpas por el altercado al que me vi involucrado involuntariamente en los pasillos del Concejo Deliberante. Mi promesa firme y certeza firme de que nunca más va a volver a suceder algo así en este Concejo Deliberante”.