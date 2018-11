Caprichos de Salta: Un buen día

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

“Todos podemos tener malos días”, eso dicen los viejos cuando algún chango mete la pata. Pero… ¿Qué tal se lleva esa lógica con los días extraordinariamente buenos? Aquellos momentos sagrados en los cuales los clubes pequeños salen campeones, los desposeídos encuentran buena fortuna en la tómbola, San Antonio mueve los expedientes atrasados para que los novios salgan como churros calientes y los pichis son invitados a tomar vinos de tres lucas. En fin, esos días en los que nos amigamos con la vida después de intercambiar, con ella, golpes e insultos durante algún tiempo (ese tiempo que deja la sensación de que todo es sangre, sudor y lágrimas). Señores y señoras, el resultado final siempre es EMPATE. El que va ganado holgadamente termina repartiendo puntos en la última jugada y el que arranca perdiendo desde el vestuario empata en tiempo de descuento.

“Hay que saber esperar” decía mi abuela que tuvo paciencia hasta que la suerte estuvo echada y la vida le dio la razón, en todo, antes de viajar a los cien años.

Miguelito Sánchez Padilla Huidobro Manzanares fue un changuito considerado, aparentemente, poco agraciado. Y digo “aparentemente” porque hay demasiadas cosas que no son valoradas por prejuicios y desconocimientos variopintos; una injusticia más, existente, dentro un catálogo extenso de ideas y consideraciones inútiles confeccionado por mujeres que toman té en hebras, hombres que coquean desde temprano y monaguillos que manejan el tráfico de hostias y mistella a espaldas del cura. “Si bien el atardecer tiene pocas luces, es bello y profundamente seductor. A menos luces, mas posibilidad de besarse apasionadamente”… dijo alguna vez, también, mi abuela que, mientras esperaba, buscaba algún entretenimiento para no claudicar (de embole) en su vigilia. Miguelito siempre fue un muchachito callado, un poco por cautela y un poco por inhabilidad con la palabra. Eso lo hacía un sujeto juicioso y austero; por lo tanto muy querido… Una persona que no jode es doblemente valiosa. Si bien, el chico no participaba activamente de las conversaciones ni de las guitarreadas, era un agudo observador y registraba todo lo que veía y escuchaba con gran fidelidad.

Aureliano, el hermano mayor de Miguelito, era un joven apuesto con habilidades apreciadas por los changos y aplaudidas por las mujercitas que se sentaban en los mejores bancos de la Plaza 9 Julio. Tenía un talento promedio para la ejecución de la guitarra, era un elegante bailarín y recitaba con gracia. Imagínense que antes de promediar el siglo XX, entretenerse requería de un esfuerzo y un compromiso que hoy no es necesario… o, al menos, eso parece. El mayor de los hermanos Sánchez Padilla fue convocado para dar un concierto de guitarra en el patio de La Casa de Los Leones. Un orgullo para la familia en el marco de una gala que permitía juntar voluntades y monedas para una causa noble que preocupaba a los salteños por esos días. Aureliano ensayó muchas horas durante muchos días; eligió con esmero su ropa y llevó adelante su puesta con puntilloso detalle. Cada uno de los minutos, horas y días que ocupó para alcanzar su objetivo fue acompañado por Miguelito, quien lo asistió y lo acompañó en cada gesto, en cada movimiento, cada nota y cada silencio.

El día llegó y la espera se desvaneció con la caída del sol. La tarde se oscurecía, las luces del Palacio Legislativo se encendían y la tensión acumulada por Aureliano, en tantos días de exigencia extrema, le jugó una mala pasada. A minutos de su salida a escena, se desmayó. Cayó redondo y se partió el arco superciliar derecho. Sangre por todos lados: en la ropa, la viola, los zapatos. La gente que se arremolinaba a su alrededor dibujaba extrañas figuras con sus pasos sobre la sangre que manchaba el suelo; como si dejaran registro de una danza llena de locura y desesperación. Cuando todo parecía irremediablemente perdido, Miguelito subió al pequeño escenario. Agarró la guitarra, se sentó y ejecutó íntegramente la obra que su hermano había preparado… pero mejor. Se lució con un fragmento del Concierto de Aranjuez y hasta jugó con el Capricho 12 de Paganini. Los asistentes lloraron de emoción. Aureliano subió, abrazó a su hermano y lloró de alegría. Una alegría que jamás había experimentado. Un gozo sublime. Miguelito mientras lagrimeaba, le dijo: “Tranquilo, Aureliano, salió todo como lo planeamos. Estuvimos muy bien. Tendríamos que hacerlo más seguido. Me gustó”

Todos tenemos un gran día. No está en el almanaque… está en el corazón. Los amaneceres benefician a las aves bellas pero los atardeceres son la patria de las luciérnagas. Son caprichos, son la magia que asoma para acomodar la verdad en el centro de nuestras vidas y empezar a mirar de reojo ese flagelo llamado normalidad.