Detienen a un jubilado jerárquico de la Aduana como parte de la banda del Botudo

Esta banda que robaba camionetas en el norte provincial fue desarticulada en el mes de Agosto luego de investigaciones que lograron la detención de más de 12 personas involucradas. Incluso la detención de dos motochorros que estarían vinculados a la Banda del Botudo.

Según informa diario El Tribuno, desde la Fiscalía Penal del lugar se solicitó la detención de Deonel Tordoya, un jubilado jerárquico de la Aduana, señalado por Mario Vilte como quien lo entregó a la banda para que lo asaltaran a punta de pistola cuando circulaba en su camioneta en compañía de su esposa y sus pequeños hijos.

El hombre contó que el día del robo, y en tratativas con Tordoya que tenía para él un comprador de un terreno, recibió un mensaje del ahora detenido por este tema, fue en ese momento que aparecieron en escena 3 sujetos a bordo de una moto y le robaron su camioneta. Durante el robo reconoció al propio Botudo y a un tal Pety.





Mas tarde algunos hechos empezaron a despertar sospechas en Villa, a cerca de la participación en la banda. Tras el robo el ex empleado de la Aduana se puso de su parte y dijo que él también había sufrido el robo de su camioneta, pero pasado algunos días se supo que este la recupero en Bolivia. Además en ese momento recordó que le había llegado un mensaje cuando era asaltado, sumado a esto decidió entrevistarse con el supuesto comprador de su terreno, el cual venía tratando c on Tordoya y éste le dijo que nunca se había reunido con nadie. Ahí sus sospechas fueron confirmadas y decidió presentarse ante la Fiscalía de Armando Cazón para ampliar su declaración y apuntar a Tordoya como su entregador.

Fue así que desde esa Fiscalía solicitaron la detención de Deonel Tordoya, un jubilado jerárquico de la Aduana, recibiendo el visto bueno por parte del Juzgado de Garantías número 2. El investigador encuadró el pedido en las figuras de los delitos "robo calificado y asociación ilícita".