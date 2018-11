Brutal agresión contra un inspector municipal

Pasada las 20:00, en un procedimiento de rutina del área de Control Comercial de la Municipalidad por el centro, un inspector quien se desempeña como supervisor general, fue agredido violentamente por un vendedor ambulante.

El hecho se registró cuando los trabajadores municipales realizaban trabajo de cumplimiento de horario permitido para loa venta ambulante. Mientras se retiraban, el vendedor ambulante por atrás, sin decirle nada, atacó a este empleado que le rompió una botella de vidrio en su rostro.

Luego del ataque, quedó un gran charco de sangre en calle.

El portal DNISalta.com dialogó con una compañera de trabajo de la víctima, quien manifestó que el vendedor ambulante reclamó que ayer a la tarde, le secuestraron a una mantera elementos para celular y prometió que se iba a vengar. "A mi me amenazó de muerte , y me dijo que devuelva la mercadería sino me iba a apuñalar, todos los días recibimos amenazas", dijo preocupada.

En el lugar, se hizo presente la ambulancia del Samec para dar los primeros auxilios al hombre lastimado, mientras que el personal policial se ocupó de las investigaciones de los hechos.