Abusos en la Iglesia: Sin su abogado, las víctimas se reunieron con Cargnello

Luis Segovia, a cargo de la defensa de Juan Carlos García y Carla Morales, expresó que desde el Arzobispado de Salta le negaron el ingreso. “No había ninguna justificación para que se me niegue estar presente”, se quejó.

Luego que el pasado miércoles se realizará una manifestación frente a la Catedral para solicitar a la Iglesia toda la documentación vinculada a la investigación por las denuncias de abuso por parte del ex cura Emilio Lamas, el Arzobispado de Salta se comprometió a recibir a las víctimas durante la tarde de hoy.

Pasadas las 17 horas, Juan Carlos García y Carla Morales, quienes denunciaron penalmente los abusos de Lamas, acudieron a la audiencia, acompañados de su abogado, Luis Segovia, a quien se le prohibió el ingreso a la reunión. “No había ninguna justificación para que se me niegue estar presente”, manifestó en el programa de Buena Fuente, de FM 89.9.

En ese marco, el letrado dijo encontrarse a la espera de los resultados de la reunión. “Ya habíamos conversado de que se iba a tratar la reunión, no tenemos muchas expectativas”, expresó.

Con respecto al proceso, señaló que presentaron un pedido formal para que se entregue la documentación del proceso eclesiástico. “Queremos saber que va a hacer la Iglesia con la responsabilidad de los otros clérigos que sabían específicamente el caso de Juan Carlos, porque él ya lo denunció hace muchos años”, dijo.

Asimismo indicó que hoy se amplió la imputación contra el ex sacerdote Lamas por la figura de corrupción de menores tras la denuncia penal realizada por Carla Morales. “Ahora va a tener que atravesar dos imputaciones formales, a partir del lunes, Emilio Lamas tiene que volver a Ciudad Judicial, donde se lo va a notificar y leer los cargos de este nuevo hecho”, manifestó.

Además indicó que apelarán la decisión de la jueza Puertas de negar el allanamiento del Arzobispado. “Está claro que no van a colaborar por su propia voluntad, y creemos que es necesario porque pueden aparecer otros testigos u otros medios de prueba, es legítimo que queramos tener esas pruebas”, expresó.

Por último, indicó que serán citados a declarar los clérigos Jesús Quintana, el vicario judicial Loyola, y el arzobispo de Salta Mario Antonio Cargnello quien puede acogerse al privilegio de responder por escrito.

Pos reunión

Tras más de una hora de reunión, Juan Carlos García, aseguró que Cargnello les prometió colaborar pero aclaró que el fiscal debe hacer un pedido a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. “Me dijo que hay que cumplir el protocolo”, contó.

Además dijo que justificó la inacción de los otros clérigos. “Me dijo que no hicieron nada cuando les conté de la violación, porque quizás no me creyeron”, manifestó.

En tanto, Carla Morales, señaló que les pidió en varias oportunidades tener paciencia. “Las víctimas no tenemos paciencia, tenemos que sanar”, expresó la joven.