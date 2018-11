Una mamá salteña vende rifas para poder comprarle medicamentos a su hija

La nena, oriunda de la General Güemes, sufre Epilepsia y la obra social PROFE no le cubre los gastos de la medicación que debe tomar de por vida. Desesperada, su madre saldrá a vender números por $10.

Ruth Nahir Santos, una mamá salteña oriunda de General Güemes, vive momentos de desesperación. Celeste, su hija, padece de Epilepsia y debe tomar una medicación de por vida que no le cubre la obra social PROFE.

A través de su cuenta de Facebook lanzó una campaña en la que cuenta que venderá rifas solidarias a $10 para poder solventar los gastos. “No puede quedarse sin medicamentos esta enfermedad es muy dura solo se trata, y no tiene cura. Quiero que mi hija no pierda esa gran sonrisa que la característica apelo a su solidaridad y me puedan ayudar comprando numeritos,” escribió.

Además, cuestionó a la obra social por no otorgar el medicamento y dejar a todas las personas con enfermedades crónicas desamparadas. “Celeste no puede dejar de tomarlo,” explicó la mujer, quien indicó que venderá la rifa en la calle Laprida Nº 712 de su localidad.