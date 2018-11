3º Jornada Anual de Prograno: analizaron el modelo productivo para el NOA

El Hotel Sheraton Salta fue escenario de la 3º Jornada Anual de Prograno – ASA convocada por la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).

Al respecto, Lisandro de los Ríos, gerente de Prograno, destacó en diálogo con InformateSalta que la idea principal fue analizar el modelo productivo para el NOA para diferentes ámbitos.

“Es un espacio para reflexionar un poco hacia dónde queremos ir o si estamos yendo por el buen camino o que tenemos que mejorar desde el sector, desde la producción en general y para esto están viniendo especialistas. Es una rama amplia de temas,” dijo.

Por su parte, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, quien también participó de la jornada en representación del gobierno provincial, subrayó que fue momento muy interesante para discutir políticas públicas y ver cómo articularlas con el sector.

“Hoy no podemos escapar a la coyuntura que afecta al sector agropecuario, fundamentalmente todo freno a la exportación significa no permitir aumentar la producción. Yo creo que estas medidas no ayudan a poder desarrollar mercados. Toda traba, mayor impuesto hace que el productor hoy tenga mayores dificultades para salir adelante,” expresó.