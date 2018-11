Patricia Bullrich: "La seguridad está garantizada", para jugar con visitantes

Patricia Bullrich sostuvo hoy que "Argentina está preparada" para la final de la Copa Libertadores entre Boca y River con público visitante aunque "los clubes deberán decidir", luego del pedido presidencial en este sentido.



Mientras se espera que el lunes las dirigencias de River Plate y Boca Juniors oficialicen su decisión, la ministra reveló que ayer se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y su colega de Seguridad en la Ciudad, Martín Ocampo, y que coincidieron en que "están dadas las condiciones" para resguardar la seguridad en el encuentro deportivo.



Sin embargo, en diálogo con radio Mitre, Bullrich apuntó que pese al acuerdo entre los funcionarios los clubes "empezaron a poner peros".



"Nosotros le decimos a los presidentes de los clubes, a la Conmebol y al pueblo argentino, que estamos en condiciones de hacernos cargo de ese operativo", manifestó Bullrich.



Agregó que las autoridades analizan "todo el tiempo la necesidad de que la Argentina se normalice y tenga actitudes como en todo el mundo. Tuvimos la experiencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fueron muy positivos, y el Presidente pensó que este clásico tenía que empezar a normalizar el fútbol argentino".



La ministra confío que en el encuentro con Rodríguez Larreta y Ocampo "dijimos si, hay condiciones de seguridad y una vez que les garantizamos eso, todavía no tenemos una respuesta los clubes, porque empezaron a poner peros... a decir que no estamos preparados, etcétera".



"Bueno, nosotros sí estamos preparados, la Argentina sí está preparada, y veremos si los clubes aceptan que esto es importante y toman esta decisión que les hemos planteado", puntualizó.



Asimismo, valoró que pese a la decisión política, "es el club (por River y Boca) el que tiene que decidir".



El presidente Macri dejó desde ayer a la tarde en manos de los clubes Boca Juniors y River Plate la decisión de jugar o no con público visitante las finales de la Copa Libertadores de América, medida que el Estado respalda, pero no determina, explicó el mandatario en diálogo con Fox Sports.

La ministra también destacó hoy la importancia de los operativos "Tribuna Segura", que han sido, dijo, "un éxito, y con este antecedente podemos garantizar la seguridad".

"Le digo en este momento, a los presidente de River y de Boca, como ministra de Seguridad, acompañada por Ocampo, y con la orden del presidente de la Nación, que sepan que la Argentina está en condiciones y el Estado argentino está en condiciones de garantizar la seguridad de los clubes", insistió.



En tanto, añadió: "Yo no hablé ni con River ni con Boca, pero ellos tendrán que decidir".



En ese sentido, pidió no "tirar la pelota de decir 'no lo hacemos con público porque no garantizamos la seguridad', porque nosotros si la garantizamos".



"El país entero tiene que saber que estamos en condiciones de hacerlo, y si no, es una decisión de los clubes, quizá porque ya están acostumbrados o por políticas internas de venta de entradas; igualmente, yo esperaría, quizás ellos reflexionan", finalizó Bullrich.