Bolivianos cerraron un barrio, se declaran autónomos y no dejan transitar a los argentinos

Un informe televisivo canal trece mostró como una comunidad de ciudadanos bolivianos que residen en la localidad de Ezpeleta en la Provincia de Buenos Aires cercó ilegalmente con rejas la calle de entrada a un barrio al que llaman “El barrio Andino”, cerrando tambien las calles aledañas.



Los extranjeros que viven en el “barrio Andino” llegaron al país desde Potosí y decidieron colocar rejas y crear su propia comunidad que se denomina autónoma del Municipio de Quilmes: se consideran “autónomos del distrito”, colocaron la reja para “marcar fronteras” con Quilmes, no dejan pasar a argentinos y hasta tienen un “presidente” que ya lleva su tercer mandato, que ordena cuándo se abre la reja y cuándo no, quién puede usar la calle (que es pública) y quién no.



Si bien se define autónoma, sacan la basura fuera del barrio para que sea recolectada por los camiones comunales. Como si fuera un país independiente dentro del Municipio quilmeño, afirman que consiguieron el aval comunal con la gestión anterior del intendente Gutierrez. Los vecinos de ese sector de Ezpeleta se quejan porque no pueden utilizar la calle (que antes era transitable) y deben caminar varias cuadras para poder cruzar la zona.