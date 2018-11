Teleférico: Entusiasma la posibilidad de ampliar un tramo al cerro Ala Delta

Pensar en un transporte masivo de pasajeros que sea más económico, sustentable y seguro parece no estar muy alejado de la realidad, al menos así lo planteó Martín Miranda, administrador del Complejo Teleférico San Bernardo, quien confirmó por FM Profesional la posibilidad de que en Salta, al igual que en otros países del mundo, se implemente el transporte aéreo por cables.





Luego del 4° Congreso Latinoamericano de Transporte por Cable, donde llegaron a Salta directivos de las empresas Poma y Doppelmayr, quienes presentaron propuestas al Gobierno para ampliar la infraestructura de la empresa y el recorrido desde el cerro San Bernardo al cerro Ala Delta, Miranda detalló la realidad que atraviesa hoy el Teleférico.

“El complejo está gozando de buena salud financiera y económica, esto nos permitió invertir en mejoras del servicio, puesta a punto del cerro, inaugurar baños, avanzar en la construcción de la segunda confitería con un excelente nivel de oferta gastronómica”, manifestó.





Explicó que la ampliación de un nuevo tramo hacia el cerro Ala Delta uniría más de un kilómetro entre las cimas, lo que implicaría una gran inversión al llevar actividades y servicios hacia la otra cima.

“Hay que llevar camino, agua, hay que trabajar mucho para hacer funcionar el Teleférico. Seguramente, si aunamos esfuerzos entre todos los actores. Se va a hacer un llamado a licitación internacional. Sería bueno tenerlo antes de fin de año, de manera que los tiempos de producción no lleven mucho tiempo para instalarlo”, manifestó.

Si bien en épocas de crisis económica en el país suena un poco descabellado pensar que ésta posibilidad esté tan cercana, Miranda dijo: “Teleférico tiene la posibilidad, a través de las empresas internacionales, hacer algún tipo de adquisición de todo el equipamiento y entrar en algún tipo de financiación prolongada, sabemos que el turismo en Salta no tiene techo, y nos da la posibilidad de, en un montón de años, ir haciendo la compensación de la inversión, capitalizarnos y seguir siendo vanguardia en el Norte”.

Colectivos no, góndolas sí

¿El remplazo de los colectivos como medio de transporte masivo de pasajeros podría ser una posibilidad en Salta? Si bien Miranda no lo planteó en este sentido, se mostró positivo ante la implementación del teleférico como un medio de transportar pasajeros de manera cotidiana.

“Se viene analizando desde el año pasado con la gente de SAETA y de Transporte Urbano de la Provincia. Es una modalidad que no emana gases, no utiliza combustibles fósiles, no hay accidentes, ventajas que hacen que sea uno de los transportes más económicos y seguros del mundo. Es muy alta la inversión, pero comparando con los costos del transporte tradicional, al cabo de 5 años estará amortizado”, manifestó.