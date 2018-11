No obstante, y aunque lo anterior se ha dicho hasta la saciedad, lo cierto es que la comida chatarra está ganando terreno en todas partes. Cuando se habla de este tipo de comidas también se incluye gran parte de la comida rápida, ya que esta contiene altos niveles de grasas, sal, carbohidratos y glucosa, una combinación fatal para el organismo.

¿Por qué llevar una alimentación saludable?

Contrariamente a lo que piensa la mayoría de las personas, comer de manera saludable significa no sólo perder peso y pasar de una talla 46 a una talla 42, sino también se trata de sentirse bien consigo mismo.

Por otro lado, ni siquiera se trata de comer una ensalada verde y queso extra magro con 0% de grasa, hay muchas formas de llevar una alimentación saludable, y no basta con solo cambiar la alimentación. Hay muchos hábitos que necesitan ser cambiados.

Nuestra buena salud lo es todo, y solo nos damos cuenta de esto cuando recibimos un aviso, normalmente en forma de dolor o malestar, que puede ir desde un simple catarro hasta algo más grave.

¿Pero por qué no hay una cultura general de la alimentación saludable, cuando se sabe que es lo más conveniente para la salud? Muchas veces se debe a la falta de educación.

El Dr. Julio Fraomeni, director del Grupo Galeano, ha dicho que muchos especialistas cometen el error de simplemente prohibir a sus pacientes el consumo de ciertos alimentos. Pero no los educa ni les explica las razones del por qué no deben consumirlos. De esta manera los pacientes no se sienten comprometidos con acatar las órdenes del médico, y al poco tiempo terminan consumiendo de nuevo tales alimentos prohibidos.

Todos los especialistas del Grupo Galeno, dirigido por el Dr. Julio Fraomeni, recomiendan a sus clientes una alimentación saludable, con el propósito de mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. Pero, ¿en qué consiste la alimentación saludable?





Consejos para una alimentación saludable



La mayoría de las personas tiene una noción básica de cómo debe ser una alimentación saludable, pero en realidad no aprovechan el máximo potencial de los alimentos. Desconocen en qué medida deben ser consumidos, si deben ser cocinados o no, etc. Todos esos detalles imprescindibles para garantizar que los más de 40 nutrientes necesarios lleguen nuestro organismo.

Por eso, el Grupo Galeno ofrece 15 consejos básicos para una alimentación saludable:

1. Escoger los alimentos adecuados y practicar alguna actividad física con regularidad, con el propósito de mantener un peso adecuado.



2. Consumir cuatro comidas diarias, como mínimo, incluyendo uno o dos refrigerios.



3. Aumentar el consumo de fibra natural, que pueden ser obtenidos a través de pan integral o galletas de salvado.

4. Consumir frutas, verduras y legumbres de todos los colores diariamente. Los colores indican las distintas propiedades de cada fruta y verdura. De ser posible, y dependiendo de la fruta o verdura, deben ser consumidas crudas o al vapor.



5. Usar aceites sanos, como el de oliva, maíz, girasol o semillas de uva, sin calentar. El calentamiento de los aceites cambia sus propiedades, haciéndolos dañinos para el corazón y el sistema circulatorio.



6. Aumentar el consumo de cereales, preferiblemente los integrales.



7. Consumir pescados frescos (no enlatados), al menos de dos a tres veces por semana. Se recomienda el consumo de caballa, merluza, atún y salmón.



8. De igual modo consumir carnes rojas unas dos o tres veces por semana.



9. Se recomienda no freír los alimentos, sino cocinarlos al vapor, hervidos, a la plancha, parrilla, al horno o incluso en un microondas.



10. Reducir el consumo de azúcar y edulcorantes. Hay que revisar los alimentos procesados, ya que muchos de ellos contienen azúcar escondida.



11. Limitar o reducir el consumo de alcohol. Sólo estaría permitido en ciertas ocasiones.



12. Realizar cualquier actividad física, bien sea deportes, gimnasio, yoga, caminar al aire libre, andar en bicicleta, etc.



13. Volver al peso idea en caso de haberse excedido en un régimen bajo en calorías.

14. Reducir el consumo de sal y alimentos salados, como fiambre, embutidos y vísceras.



15. Beber, al menos, 1,5 litros de agua al día.









Importancia de los ejercicios y actividades físicas



El Grupo Galeno pone énfasis en evitar el sedentarismo, ya que la falta de ejercicio o actividades físicas produce cierta debilidad de los músculos, acumulación de grasa, reducción de la oxigenación celular, ralentización del sistema circulatorio, acumulación de carbohidratos, líquidos y toxinas, entre otros males que afectan la salud.

Hay que recordar que el organismo necesita no menos de 40 nutrientes para mantenerse sano. Y estos se consiguen solo en alimentos sin necesidad de suplementos vitamínicos, los cuales se asimilan mejor a través de una adecuada rutina de ejercicios y actividades físicas que queman las calorías y absorben rápidamente los alimentos.

Por último, el Grupo Galeno dirigido por el Dr. Julio Fraomeni, recomienda la educación de buenos hábitos alimenticios en el grupo familiar, donde debe comenzar la conciencia de una alimentación saludable.

Esto debe comenzar con los propios niños, para que tengan una mejor calidad de vida futura a través de buenos hábitos alimenticios.

Hay que saber llevar un equilibrio nutricional

El equilibrio nutricional es un factor determinante en la alimentación saludable. Es decir, que solo comiendo sano es posible mantener el equilibrio nutricional.

Por equilibrio nutricional nos referimos a un parámetro que evalúa las cantidades y proporciones de los nutrientes individuales y los componentes nutricionales que se suelen tomar con cada dieta.

Cada uno de ellos tiene una función precisa, por lo que a lo largo de los años hemos tratado de determinar sus necesidades reales.

Un organismo que no se beneficia de una dieta equilibrada tiene más dificultades para mantener la llamada homeostasis. Obviamente, siendo nuestro cuerpo una máquina casi perfecta por lo que concierne a la nutrición, el físico hace uso de una excelente autonomía- Esto significa que está diseñado básicamente para sobrevivir en cualquier circunstancia.

Por último, la alimentación saludable garantiza el mantenimiento del equilibrio físico y en ocasiones también contribuye a un correcto bienestar psíquico.