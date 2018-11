¿Sabías que si vivís en el norte provincial no podés donar sangre?

La donación de sangre es un acto personal y altruista. Tan solo con una donación se pueden llegar a salvar tres vidas. Sin embargo, es necesario cumplir con una serie de requisitos, como tener entre 18 y 65 años, poseer un peso mínimo de 50 kilos y no haberse realizado en el último año cirugías, piercing, tatuajes, etc.

Lo curioso es que tampoco pueden donar aquellos que viven en las localidades de Tartagal, Embarcación, y Orán. “Por indicación de Epidemiología no estamos recibiendo donantes procedentes de esa zona”, dijo la directora del Centro Regional de Hemoterapia de Salta, Roxana Ponce, a InformateSalta.

La razón obedece a la circulación de los virus de dengue, zika y chikungunya. “Los últimos casos fueron en abril y hay que esperar al menos seis meses para volver a aceptar donantes de la zona, por eso es que ahora estamos preguntado a la dirección de Epidemiología si estamos en condiciones de volver a aceptarlos”, indicó.

No obstante, aclaró que si podrán donar aquellos que hayan permanecido 28 días en zonas donde no hay circulación de virus y no manifiesten síntomas de fiebre, dolores articulares y conjuntitivis.

Por último, explicó que tampoco puedan donar aquellos que hayan mantenido relaciones sexuales con parejas nuevas o desconocidas en los últimos 6 meses; o tengan antecedentes de infecciones que puedan trasmitirse por sangre, como ser Chagas, hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Brucelosis y sífilis.