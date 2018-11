Peligran las clases en el Instituto Domingo Savio por supuestas peleas entre socias

Padres de estudiantes denuncian que una de las socias quiere “sabotearlo” para trasladar toda la matrícula a un emprendimiento personal. Aseguran que a propósito no pagó la luz ni el agua para no dictar clases.

Un grave reclamo recae sobre una de las administradora del Instituto Domingo Savio por parte de los padres del establecimiento. Aseguran que pretende cerrarlo y trasladar la matrícula, que ronda en los 300 estudiantes, a uno nuevo del que sería la única propietaria.

En diálogo con InformateSalta, uno de ellos detalló que durante una reunión la mujer les informó que el año que viene la institución dejaba de funcionar pero intentó llevarles tranquilidad invitándolos a anotar a sus hijos en el colegio Brochero, el que ya contaría con las habilitaciones correspondientes para empezar a dictar clases en 2019.

“Estábamos participando de la reunión cuando aparece una de las accionistas de la sociedad y nos informa que el colegio no cierra. Se vivieron una serie de internas administrativas que tienen en la parte societaria, que a los padres no nos interesaba,” dijo a este medio.

Tras el encuentro, integrantes del círculo de padres hicieron una visita al edificio del nuevo establecimiento, que estará ubicado en calle Saravia y Avenida Bicentenario y descubrieron que la construcción aún no está terminada al 100%.

Además, decidieron verificar con el Ministerio de Educación y la Municipalidad cual es la situación del nuevo colegio. “Nos damos con que no hay ninguna habilitación, si están los papeles presentados, pero nos dijeron que el proceso lleva por lo menos entre 8 meses y un año,” indicó.

En este sentido, contó que durante el turno tarde cortaron la luz y el agua porque desde la administración no pagaron la boleta y que a raíz del corte mañana no habrá clases. “Se le mandó mañana una nota diciendo que no hay clases porque los padres no abonan la cuota. Esto no es así. Lo que venimos observando es que la plata de las cuotas se está yendo del colegio y se invierte en el nuevo colegio en el que la señora sería la dueña total,” afirmó.

Finalmente cuestionó que la mujer quiera “apurar” los trámites para asegurarse su negocio. “No ve a los chicos como educación sino como números que le dan plata a su negocio,” concluyó.

InformateSalta intentó comunicarse con el establecimiento para conocer la postura de las administradoras y hasta la publicación de la nota no fue posible.