Zárate: “Hay que levantar cabeza”

Así lo definió el capitán de Juventud Antoniana frente al clásico que se jugará esta noche contra a Gimnasia y Tiro. También aseguró que el plantel esta con ganas de salir de esta situación. “Si, me toca hacer un gol, no lo voy a gritar”, dijo.

Gimnasia y Tiro recibirá a Juventud en el clásico de la fecha, esta noche desde las 22, en el Gigante del Norte. Los dos necesitan los tres puntos, para salir de la zona del descenso.

Leandro Zárate, delantero de Juventud en diálogó con InformateSalta aseguró que los dos equipos están muy parecidos en cuanto a lo futbolístico. Además manifestó su deseo de una victoria ante el albo. “Estamos con ganas de ganarlo”, dijo.

Sobre el momento que le toca vivir en el club dijo:” Tratamos de solucionar día a día algo. Pero hoy estamos enfocados de buscar un buen resultado. Sin dudas estamos unidos para sacar esto a adelante”.

También hablo de enfrentar a su e equipo, Gimnasia.”Pase cinco lindos años en ese club y tengo buenos recuerdos. Hoy me debo a Juventud y voy a defender esta camiseta, porque soy un profesional y este es mi trabajo. Si, me toca hacer un gol, no lo voy a gritar”, afirmó.

El delantero también se refirió a la responsabilidad de que los jugadores hagan un partido vistoso. “Ojala sea un lindo partido y se vea un buen juego y que no sea aburrido para los hinchas que van a verlo”, dijo.

El equipo de Salvador Mónaco, concentró dos días en el hotel para el clásico esta noche y para que el técnico pueda motivar a sus jugadores y salir de la zona de descenso.

Juventud repetirá los mismos once del último partido ante San Martín, sería: Juan Cruz Mulieri; Federico Pérez, Matías Gogna, Juan Pablo Cárdenas y Castro; Gustavo Molina o Francisco De Souza, Mendoza, Beto Acosta, Raúl Zelaya; Ibáñez y Leandro Zarate.