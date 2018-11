Polémica en Cerrillos: La intendenta Yolanda Vega a los gritos con vecinos

Interior Hoy

En una reunión vecinal, donde participó la jefa comunal de Cerrillos, reinó el malestar y no faltó oportunidad para las discusiones y los gritos. “A mí no me importa si me votan, me voy tres meses a Europa y estoy feliz", dijo Yolanda Vega.