Sáenz no descartó una posible alianza con Olmedo: “No tendría ningún problema”

El intendente de la ciudad aseguró mantener una buena relación con el empresario sojero, con quien dijo compartir algunas ideas y otras no. No obstante, aclaró que los acuerdos y las candidaturas se resolverán el año que viene dentro del frente. Mirá el VIDEO.

Luego que el diputado nacional Alfredo Olmedo manifestara públicamente su intención de ser presidente de la Nación y sumar a Gustavo Sáenz dentro de su proyecto político como candidato a gobernador, el intendente dijo que mantienen una buena relación y además comparten el mismo frente desde 2015.

Si bien aseguró que todavía no decidió ser candidato puesto que está enfocado en resolver los problemas de la ciudad de Salta, manifestó que no tendría ningún problema de acompañar a Olmedo, con quien comparte un montón de cosas y otras no.

No obstante, detalló que será una decisión que tomarán el año que viene dentro del frente. “Son muchos candidatos a presidente, que les gustaría que los acompañe, y a mi me gustaría acompañarlos a todos”, sostuvo.

Por último, valoró que Salta tenga la posibilidad de tener dos candidatos presidenciables, como Olmedo y Urtubey, con discursos y formas de ser distintas. “Vamos a ver que es lo que pasa el año que viene”, finalizó.