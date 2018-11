Tiene cinco años, su padrastro le dio el apellido pero la abusó sexualmente

Desgarrador. Una niña de cinco años vivió un calvario a manos de su padrastro, quien le dio su apellido pero la sometió a reiterados abusos sexuales, luego la amenazaba para que guarde silencio. El caso salió a la luz y el hombre acorralado por la justicia confesó; lo condenaron a ocho años de prisión.

A pesar de su corta edad pudo entender que lo que estaba viviendo no era normal, no estaba bien y le generaba un sufrimiento. Las amenazas del hombre que fingió querer ser su padre adoptivo no la doblegaron a pesar de que primero intentó buscar ayuda y refugio en su madre.







Muy asustada le contó lo que estaba pasando pero ella no le creyó e incluso la castigó. Los abusos continuaron y no lo soportó más, buscó ayuda nuevamente pero esta vez con su abuela. Le contó todo y ella si le creyó, espantada fue y lo denunció.

En ese momento comenzó una dura pelea familiar, pero las pruebas hablaron por sí solas y el hombre fue acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia. Allí vio que no tenía escapatoria y terminó confesando todo.

Es así que llegó a juicio abreviado y el magistrado Federico Armiñana Dohorman de la Sala I del Tribunal de Juicio, lo condenó a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.