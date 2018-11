Yolanda Vega pidió perdón: “No soporté tanta injusticia y atropello, me ví desbordada”

“Queridos vecinos, mi familia y yo hemos pasado momentos muy difíciles desde que inicie este camino de servicio público. Sabíamos que las cosas no serían fáciles, que los desafíos eran enormes y que nada se logra de la noche a la mañana. También sabemos que hay personas que no comparten la felicidad que sentimos nosotros siempre que vemos a nuestro Cerrillos crecer y que son estas mismas personas las que esperan que fracasen las acciones y proyectos o desinforman ocultando datos, manipulando opiniones y buscando siempre un ángulo negativo para desprestigiar”, escribió la intendenta luego de que se viralicen audios donde maltrata a vecinos.

Aseguró que su gestión ha sido intensa y que estuvo llena de “situaciones lindas y otras indeseadas”. En ese contexto aseguró que los audios donde se la escucha maltratar a vecinos fue producto de “grupos opositores que, difundieron audios manipulados por las diferentes redes sociales, se trata de dichos míos en una reunión con vecinos donde me sentí motivo de burla por parte de la dueña de una radio local. Pido disculpas por si en la mala expresión y ofendí a alguien”.

En ese contexto trató de limpiar su imagen: “Quiero que sepan que siempre me mostré tal cual soy y que lo que quise decir ese día es que yo no vivo de la política y mi familia no vive de la política como otros políticos que pretenden jubilarse en los cargos y dejar herederos. Lo que tenemos como familia en términos económicos es fruto de nuestro esfuerzo, de levantarnos a las 6 de la mañana, de trabajar incansablemente todos los días de la semana y nunca aflojar”.

Pidió que los vecinos se pongan en su lugar antes de juzgarla. “Trabajo día a día incansablemente, con honestidad, transparencia buscando lo mejor para la Ciudad. Sufriendo desde el primer día aprietes y acoso por parte de varios medios pagados y punteros políticos, y otras mañas más de la vieja política, para quienes nada es suficiente y todo es permitido”.







“Como Mujer e intendente tengo el objetivo de representarlos de la mejor manera, demostrar que las mujeres podemos y por ello voy a seguir Luchando. No soporté tanta injusticia y atropelló y me ví desbordada. A veces la lucha es dura pero les prometo seguir firmemente trabajando para lograr un futuro mejor. Pido nuevamente disculpas. Estoy segura que mi Ciudad y mi Pueblo merece seguir creciendo sin egoísmos ni mezquindades personales. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer esta carta”, finalizó.