Apareció decapitado el hombre que disparó a su ex mujer y su hija

Personal de Policía Científica, GAD, Delitos Complejos y Policía de la ciudad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, hallaron el cuerpo decapitado de un hombre en un terreno baldío. Investigan si se trató de un homicidio.

De acuerdo con los investigadores, la víctima es Roberto Domínguez, un hombre que era buscado desde el lunes pasado luego de dispararle a su ex mujer y la hija de ella. Ambas se recuperan en el Hospital Posadas.



Según ABC Saladillo, en un principio, todo indicaba que se trataba de un suicidio, pero luego en las condiciones en las que fue hallado el cuerpo, decapitado, en donde hasta el momento no se halló la cabeza del cadáver y con un arma lejos del cuerpo, se comenzó a trabajar sobre la hipótesis de homicidio y todo indicaría que no lo asesinaron en el lugar donde fue encontrado ya que no hay rastros de sangre.