Sistema de Grúas Municipal: “No es efectivo para resolver el problema del tránsito”

En el primer punto del orden del día, y con tratamiento preferencial, el Concejo Deliberante de Salta debatirá durante la tarde hoy un Proyecto de Ordenanza presentado por el edil Santiago Aluralde (SST), que busca implementar un Sistema de Grúas Municipal durante las 24 horas y todos los días del año.

Al respecto, la concejal del Partido Obrero, Cristina Foffani, en diálogo con InformateSalta opinó que en realidad encubre un sistema terciarizado de acarreo y guarda de vehículos a los que se les realiza una infracción y que no resuelve el problema del tránsito en la ciudad.

“El operador tiene que trabajar junto con el inspector de tránsito con lo cual explicaban que la gente de Tránsito no perdería su trabajo y que el poder de policía lo sigue teniendo la Municipalidad. Al tercerizar el servicio una parte de la función del agente de Tránsito, que además de realizar la infracción hacer el acarreo y la estadía de los vehículos en el canchón municipal, esa parte se pierde,” dijo.

En este sentido, consideró una contradicción que no quieran incorporar más personal que regule el Tránsito pero si incorporarle una serie de obligaciones extra. “Dicen que no tienen para arreglar la grúa que está rota hace más de un año, que no tienen presupuesto y si van a tener terciarizado el servicio de acarreo y guarda,” expresó.

Además, aseveró que cuando la empresa que quede a cargo del servicio no tenga la cantidad suficiente de vehículos para brindarlo, la Municipalidad va a tener que pagarlo. Y supuso que un privado no querrá gastar una gran suma de dinero para alquilar un predio de depósito que debe cumplir con determinadas disposiciones.

“La otra cuestión es que pasa con el vecino. Se le suman cifras importantes que hoy está pagando por multas, se le suma una infracción, ahora el acarreo y la guarda que antes no pagaba, cuánto va a tener que pagar para retirarlo. Solamente le produce ganancias a un particular, no es efectivo para resolver el problema del tránsito, solamente busca un negocio para un particular,” manifestó.

Asimismo, Foffani indicó que el problema de tránsito de resuelve con un plan de infraestructura urbana y de ingeniería que permita la apertura de nuevas calles para el ingreso y egreso de los autos, que se lograría con una suerte de anillos en el micro y macrocentro y con la colocación de puentes sobre el río Arenales y algunas otras arterias de la ciudad. Como así también la incorporación de agentes de Tránsito. “No puede haber 60 agentes con 250 mil vehículos,” afirmó.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de una adecuada educación vial. “Se podría utilizar incluso hasta para sancionar a la gente en vez de cobrarle multas siderales que no resuelven el problema de la siniestralidad, lo que tendría que tener es un sistema de infracciones en donde la persona que incumple una norma de Tránsito, se lo obligue a tomar una capacitación en una escuela de conducción y que luego tenga que rendir un examen con penas de que se le quite la licencia,” concluyó.