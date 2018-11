Las tremendas fotos de Flor Vigna y Gimena Accardi, tapas de Gente

Juntas protagonizan Mi hermano es un clon y juntas también fueron tapa de Gente. Gimena Accardi (33) y Flor Vigna (24) realizaron una producción de fotos sexy para la revista y confesaron intimidades en una entrevista picante.

Cuántas veces tienen que tener sexo por semana, fue una de las preguntas. Y Gimena abrió el juego: “Lo necesito en la medida justa y necesaria. Lo ideal: cuatro veces semanales. Nico es muy sexual. Sigue siendo ese chico de 15 años enloquecido, y eso me vuelve loca”. Por su parte, Flor confesó que no es tan demandante en ese aspecto: “Yo no soy tan sexual. Por ahí le dedico el fin de semana”.

A la hora de hablar sobre su debut sexual, las actrices que encabezan la ficción de eltrece con Nicolás Cabré contaron por qué en cada caso fue inolvidable. “Fue a los 17, simple y simpática, con un productor de Los Buscas”, confesó la esposa de Nicolás Vázquez. “Llevábamos un año de noviazgo. Después me cortó y me obsesioné. Muy densa, averiguaba dónde estaría para aparecerme. Hasta que un día me cayó la ficha: luego de que me ninguneara en un bar, le rayé el auto de punta a punta. Sólo así pude perdonarlo. ¡Nunca me había sentido tan liviana!”, relató, divertida.

Por su parte, a Flor tambén le quedó una anécdota sobre su primera vez: “Yo a los 16 años. También llevábamos un año de noviazgo. Fui la primera de mis amigas y no tenía quién me contase qué onda (risas). Sus padres estaban de vacaciones y él preparó su cuarto con esas velas chatitas, tal vez choreadas de algún restaurante y me recibió con un postrecito de esos que se preparan en cinco minutos. ¡Le puso onda! Lo hicimos en su cuarto, en una cama marinera. ¡Me llevé un lindo recuerdo y algunas marcas en la frente!”, reveló, risueña.