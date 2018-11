Mujer denuncia que Sancor Salud no quiere pagarle la cesárea y la Superintendencia se desentendió

InformateSalta constató con la mujer que publicó en Facebook la situación que le toca vivir hoy. Transita un embarazo casi en término y con una beba que viene con dos vueltas de cordón umbilical.

Lucero contó que su pareja se afilió a esta prepaga en abril de este año, al Plan 3000, luego de renunciar a otra obra social pensando en algo mejor para su salud, pagando entre aporte y extras alrededor de 7 mil mensuales. En junio ella se entera que está embarazada de aproximadamente 3 meses y desde entonces vinieron autorizándole todas las prácticas mensuales, análisis, ecografías, entre otras, pero al parecer sin activarle un plan materno. Ahora, cuando se acerca el parto programado por cesárea para el 12 de diciembre le pidieron que se fuera de baja, tuviera el bebé y volviera a afiliarse.

“Venía funcionando bien, me venían cubriendo todo hasta que no me quisieron cubrir unas vacunas y ahí me fui a una salita y me colocaron”dijo la mujer a InformateSalta.







La última vez que la mujer estuvo por la sucursal de la obra social, la semana pasada, esperó 3 horas para que luego la hagan hablar por teléfono con una auditora.

“Me dijeron que estaban con mis papeles, y que no me iban a cubrir la operación, que lo que me convenía hacer a mí era darme de baja, firmando la baja que ellos me iban a dar, y que tuviera a mi bebé en otra parte, y que después que lo tenga que me vuelva adherir al plan con ello y mi marido y todo” recordó lo expresado por la auditora.







Hoy puntualmente ella busca evitar un gasto de $60 mil que deberá afrontar para que su pequeña hija llegue al mundo y su vida ni la de ella corran riesgo alguno.



Desinterés



En esta lucha se acercó a la Superintendencia de Salud y allí le dijeron que solo resuelven cuestiones de obras sociales sindicales y no de prepagas y que se vería perjudicada incluso para busca asistencia en el hospital público.

Acompañada y asesorada por un abogado, César Domínguez, hizo una intimación para que se le entregue una copia del contrato firmado en abril ya que no le entregaron ningún comprobante y también se los intimó a que se cumpla con la prestación para el parto, dándoles un plazo de 72 horas que se estaría cumpliendo en la jornada de hoy.

De no ofrecer solución se presentará durante mañana un Recurso de Amparo al respecto.