La metáfora de Gisela Barreto sobre "los peligros del sexo anal" de la que todos hablan

Fue una de las mujeres más sensuales de los 90, pero ahora reniega de ese pasado. Y no solo eso: se convirtió en una ferviente militante en contra del aborto y de la educación sexual en las escuelas.

"Volvemos a las relaciones anales. ¿Ven este vaso?", se pregunta Barreto en su programa con un vaso con agua en su mano derecha y una bandera argentina en el fondo de la imagen. Y sigue: "Yo puedo tomar el agua y la apertura, la abertura del vaso, está arriba. Yo hago esto. Tomo el agua". Y lo hace.



Pero enseguida avanza. "Estoy en una mesa sentada con un montón de personas sentadas en una cena y yo decido que como es mi vaso, me pertenece, quiero que este vaso esté dado vuelta, no lo voy a dar vuelta ahora porque voy a hacer un enchastre de agua. Doy vuelta el vaso, ¿qué va a pasar? Mojo todo, mojo a todo el mundo. Y cuando el vaso está de cola, o sea esta parte del vaso (la de abajo) la dejo para arriba. La parte de la cola del vaso dejo para arriba, agarró una botella y empiezo a servir el agua en el vaso que está dado vuelta. ¿Qué va a ocurrir?", se pregunta la conductora del programa para generar algo de misterio.



Y continúa: "El agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mí. Y yo voy a responder: es mi vaso y yo con mi vaso hago lo que quiero. Es lo mismo, ¿no es cierto?". Dice buscando relacionar su ejemplo con el sexo anal.



Para concluir: "Esto es lo que les están enseñando a los chicos. Que con tu cuerpo hacés lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No señor, no se puede. Porque te lastimás, lastimás y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. Si lo sirvo de culete (sic), me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando y es una falta de respeto".



El video ya empezó a viralizarse. Como ocurrió con su festejo por la no aprobación de la despenalización del aborto en el Senado de la Nación. "¡¡¡Sí a la vida, señor presidente; sí a la vida, Argentina, ganamos!!! Nuestra nación es mariana, nuestra nación es provida y la vida triunfa. Mirá, vamos a ver una pequeña imagen de este bebé, una imagen vale más que mil palabras", expresó apenas arrancó el programa, donde recibió a la senadora nacional por la provincia de Salta y presidenta del Partido Renovador de Salta, Cristina Fiore.



"Sí a la vida le dice la gente, no al aborto, señor presidente", cantaron juntas apenas la recibió en el estudio. "Bueno, aparentemente el aborto también es un negocio y muy redituable para algunos", expresó la legisladora.