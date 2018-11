Fiat ofrece renegociar a todos los clientes que tengan problemas para pagar los planes de ahorro

Martín Zuppi, director general de FCA Argentina, mantuvo una entrevista con el sitio autoblog.com.ar, donde hizo anuncios que a los que pagan planes de ahorro en Salta, y se habían manifestado molestos por la suba de las cuotas el cambio de modelo, les va a interesar y mucho.

¿Cuál es la posición de Fiat con respecto a los reclamos de clientes que hoy no pueden pagar las cuotas de los planes de ahorro, por los fuertes aumentos que tuvieron en los últimos meses?



-El plan de ahorro es un sistema de venta que en la Argentina está muy instalado y que para Fiat es muy importante. Hoy ya tenemos una opción de apoyo a los clientes que no pueden pagar la cuota. El plan de ahorro no es ajeno a lo que está ocurriendo con la economía de todo el país. A la gente le cuesta pagar la cuota, los precios han aumentado por la suba del dólar. Lo que estamos haciendo es llamar a los clientes, reunirnos con ellos y llegar a un acuerdo para que puedan llegar a pagar las cuotas. Estamos intentando acercarles una cuota un poco más acomodada y tengan capacidad de pago.

-En las últimas semanas hubo protestas muy importantes en los concesionarios de Fiat de Salta y Tucumán. Las acusaciones de los ahorristas son muy graves: hablan de estafas y usura. ¿Cuál es la solución concreta que les está ofreciendo Fiat a estos ahorristas?



-Hay otras marcas que también están teniendo cierta cantidad de reclamos.

-Sí, Volkswagen puntualmente suspendió a uno de sus concesionarios por las maniobras con los planes de ahorro. ¿Fiat tomará medidas similares?



-No, porque la realidad es que ningún concesionario abusó de ninguna cuota, porque la cuota no la pone el concesionario. La cuota del plan de ahorro es el 1,19% del valor de lista del auto. Si los autos suben en la Argentina como aumentaron durante este año, lógicamente las cuotas aumentan exponencialmente. Los concesionarios de Salta y Tucumán que tuvieron este reclamo son concesionarios que justamente trabajan muy bien el plan de ahorro y tienen muchos clientes. Lo que pasó es que el cliente se encontró con una cuota que acompañó la devaluación y el aumento de los autos. Lo que estamos haciendo nosotros es llegar a ciertos acuerdos con los clientes por los cuales estamos ofreciendo productos de cuota fija. Lo estamos ofreciendo en el caso de la Toro nafta y del Uno Way. Nos sentamos con cada cliente para conocer su realidad, su posibilidad de pago y llegar a un acuerdo para fijar el valor de la cuota que pueda afrontar. Hacemos acuerdos para fijar la cuota por seis meses, por ejemplo.

-¿Este acuerdo es exclusivo para los clientes de los concesionarios de Salta y Tucumán o cualquier ahorrista de Fiat puede sentarse a renegociar su plan?



-Esto es para todos los clientes de Fiat que estén pagando un plan de ahorro. Estamos analizando caso por caso y nos estamos sentando a negociar con cada uno de los clientes que tiene este problema de pago.