Buscan defender a los vecinos frente a prácticas de usura y abusos en préstamos de dinero

"Es importante que la gente conozca que hay derechos que pueden ser ejercidos y que pueden ayudarlos a salir de esas situaciones de usuras. Hay muchos vecinos, familias, inclusive jubilados, que por estar atravesando una situación económica difícil, muchas veces terminan cayendo en estas redes, que hasta pueden llegar a amenazar físicamente al usuario al momento de cobrarles", explicó Cánepa respecto al proyecto presentado la mañana de hoy.

A su vez, el concejal y autor del proyecto se reunió con distintos funcionarios con el objetivo del de unificar acciones para defender a los salteños ante casos de usura y prácticas abusivas de distintas empresas. "La realidad es que es, muchas veces detrás de esto pueden haber otros delitos vinculados al narcotráfico o a la trata de personas, por eso considero prioritario impulsar, instar y propender diversas políticas públicas activas y operativas desde Defensa del Consumidor, la Defensoría del Pueblo junto a AMI SALTA y la Subsecretaría de Integración Social, entre otras áreas" afirmó el concejal.

Por su parte, Frida Fonseca, titular de la Defensoría del Pueblo destacó el compromiso de Cánepa "por un tema tan grave", resaltando que a nuestra ciudad "lamentablemente ingresaron redes dedicadas a hacer de ese procedimiento un delito coactivo para la gente", a las que los vecinos acceden "muchos de ellos jubilados y pensionados que, con la situación crítica que tenemos no tienen para pagar la factura de un servicio público", resaltando que "en otros municipios se registraron hasta casos de suicidios".

"Me parece importantísimo que el Concejo Deliberante se involucre en estos temas", afirmó María Pía Saravia, Subsecretaria de Defensa del Consumidor del municipio, agregando que desde el organismo "se trabajará en base a las prácticas abusivas que hacen las empresas, mediante intimidaciones jurídicas, amenazas de embargos, llamados telefónicos reiterados, etc. como es el caso de muchas tarjetas de crédito, cuando no le permiten al usuario darles de baja a la misma y siguen generando intereses".