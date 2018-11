Explosión en el CCM: Sáenz pide que la justicia investigue

"De acuerdo a lo observado anoche, nos informan que el siniestro se produce por una fuga de gas del regulador que estaba próximo a la chancha. Entonces...porqué sigue intacta? Por qué no hubo fuego? Pido a la Justicia que se investigue hasta las últimas consecuencias, y se conozca la VERDAD!!!", exige el Intendente Gustavo Sáenz.

El Intendente de la Capital de Salta publicó en sus redes sociales:

"Hace más de una hora publique en mis redes sociales que habían pasado más de doce horas sin tener un informe de la explosión de esta madrugada, hace unos minutos nos informan esto: De acuerdo a lo observado anoche el siniestro se produce por una fuga de gas del regulador que estaba próximo a la chancha (garrafa de grandes dimensiones).

No soy técnico y perito pero de este informe me surgen varias preguntas sin respuestas. Si la chancha de gas ocasionó semejante explosión con ondas expansivas que destrozó paredes, techos, puertas del CCM y de las casas de los vecinos, porque la chancha sigue intacta? No tendría que haber sido lo primero que explote? La municipalidad no tiene gas natural solo esa garrafa que tampoco es de grandes dimensiones. Porque no hubo fuego? Y demoraron 12 hs para dar este informe después que reclame información y nadie podía brindármela ?

Si todas mis preguntas tienen respuesta, pido disculpas a los que elaboraron el informe, sino pido a la Justicia que se investigue hasta las últimas consecuencias, y se conozca la VERDAD!!!"