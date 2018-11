El “Santo” rescató un punto ante el líder y mostró signos de mejoría

El “Santo” rescató un punto de oro de local ante el líder de la zona, Boca Unidos de Corrientes, quien tiene el mejor promedio del campeonato. Aunque no demostró su liderazgo dentro de la cancha, fue prolijo y manejó la pelota en el primer tiempo.

Por errores de la defensa antoniana, llegó el primer gol de los correntinos por medio de Nicolás Ledesma. Después se vio un partido chato y sin llegadas a los arcos por parte de los dos equipos. Así se fue el primer tiempo.

Después del descanso, Juventud cambió el chip y salió a buscar el empate pero faltaba la puntada final. Cuando parecía que los tres puntos se iban, apareció Raúl Zelaya que con un zapatazo desde afuera del área clavó el empate que mantiene con vida al Santo.

Juventud empató con el puntero y aunque todavía no salió de la zona de conflicto, dio muestras de mejoría en el equipo. Hace seis fechas que no gana pero tampoco pierde. El próximo partido será de visitante ante Chaco For Ever.