CCM: “Me parece extraño que semejante explosión haya sido por una garrafa que está intacta”

Fue una de las declaraciones del intendente Gustavo Sáenz al recorrer la zona afectada. Si bien sostuvo que su intención es no cuestionar las pericias realizadas por Policía y Bomberos, quiere que se sepa la verdad. “Si hay responsabilidad que se sepa quiénes son los responsables. Mirá el VIDEO.

En la madrugada del domingo, una fuerte explosión se produjo en el Centro Cívico Municipal sobre calle Lola Mora. En consecuencia, el edificio del laboratorio de bromatología quedo totalmente destruido y la onda expansiva afectó a más de 50 viviendas alrededor.

“Después de haber pasado tanto tiempo y que digan que fue una fuga de gas, nos llenó de interrogantes. Vamos a dejar que la justicia defina. Nos queda agradecer a Dios que haya sido una desgracia con suerte y que no tengamos que lamentar víctimas fatales” indicó Sáenz al iniciar su contacto con los medios.

Además, el jefe comunal expresó que le parece extraño que semejante explosión que haya afectado a tanta gente, “se haya dicho que fue por una garrafa y esté intacta y no se ha movido. No soy perito, no soy técnico pero con semejante onda expansiva por lo menos se tendría que haber dado vuelta o al menos las macetas que están al lado”.

Fue ahí que Sáenz aseguró: “Quiero que sepa la verdad, que si hay responsabilidad que se sepa quiénes son los responsables”. Agregó que mañana el Centro Cívico Municipal trabajará de manera normal, incluso el Tribunal de Faltas ya que se ha constatado que no hay peligro de derrumbe edilicio.

“Vamos buscar un lugar para bromatología, para reconstruir pero primero tenemos que solucionar el tema de la gente. Hoy ya está hecho el relevamiento” agregó.

Por último, el intendente de Capital indicó que Bromatología aseguró que en el laboratorio no había ningún elemento explosivo. “Hay que aclarar si fue una fuga de gas que vengan peritos de Policía, Bomberos, pediremos que vengan del Ejército… para llegar hasta la verdad. No hay ninguna especulación política queremos que estas cosas no sucedan y si suceden saber porque”.