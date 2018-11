Crimen en San Benito: “Mi hermana fue víctima de un femicidio”

“Estaba en un aguantadero, semidesnuda, con los pantalones bajos. No sabemos si la violaron. Solo pudimos reconocerla por fotos”, dijo Débora, hermana de Agustina la joven que fue hallada sin vida el sábado a la tarde en una casa abandonada del barrio San Benito.

Por Radio Vos la mujer explicó que la vio por última vez el jueves, “pero los vecinos la vieron en la madrugada del sábado”. Poco saben de la investigación, lo cierto es que si bien decidió llamarse al silencio, Débora sospecha quien podría ser el autor de semejante crimen.

Desolada contó que Agustina es la menor de las hermanas, “tenía 21 años y un bebé de un año. Su cuerpo estaba hinchado, en avanzado estado de descomposición. La Brigada fue a mi casa el sábado a la noche, me dijeron que tenía que reconocer unos objetos y una foto porque habrían encontrado a una chica muerta, era ella, era mi hermana”.

Aquí encontraron el cuerpo de la joven madre.



Desesperados fueron hasta la morgue del CIF, pero no “dejaron que la vea, me dijeron que no se podía y me mostraron fotos más claras, no hay dudas, es Agustina. Los médicos me explicaron que tomaron muestras para saber si estaba drogada o borracha, también los hisopados para ver si fue abusada. Estamos sin habla, no podemos creerlo”, aseguró.

Confirmó los dichos de la vecina que encontró su cuerpo. “Esa casa es un aguantadero, los ladrones llevan ahí lo que roban para comprar droga, pero no es el único lugar que hay en el barrio. La justicia aún no tiene sospechosos, yo voy a esperar”, finalizó.

La familia espera que les entreguen su cuerpo para poder despedirse de ella.