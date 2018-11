Crimen en San Benito: Así es la casa donde encontraron el cuerpo de Agustina

Vecinos de barrio San Benito todavía no salen del asombro y es que el sábado pasado Agustina, una joven mamá de 21 años, fue hallada sin vida en una casa abandonada de la zona. Relataron como fue el momento en que descubrieron el cuerpo.

“Una vecina entró y salió corriendo, me dijo que vaya a ver que había un cuerpo que estaba muerto. Yo fui con ella, entré y lamentablemente había una chica que estaba desnuda y tenía una camperita negra puesta, es todo lo que yo vi. Pero entre el día jueves y el viernes no había nada, porque yo entré a sacar burro, no había nada,” dijo Teresa a Somos Salta.

La mujer contó que solía ver pasar a Agustina con un grupo de jóvenes frecuentemente por el lugar pero aclaró que no es del barrio. “No le vimos heridas, entramos y salimos corriendo. Llamamos a la policía. Tenía quemaduras en el cuerpo, tanto en la cara como en la panza y en las piernas,” expresó.

En tanto José, el vecino del lado de la vivienda, agregó que se enteró por los gritos de la vecina que había entrado a ver si allí habían depositado objetos que le habían robado. “Salieron todos los vecinos a ver que pasaban. Llamaron a la policía, vino y quedaron toda la noche acá. No se sintió ruido, no tiraba olor, no sabemos cómo ha sido si la mataron acá o la trajeron después de muerta,” explicó.

Asimismo, indicó que la casa está abandonada desde hace 5 años, su dueño la visita cada 3 meses. “Viene un ratito y se va. No vive nadie, le sacaron todo, no tiene nada prácticamente. Se llena de gente, viene cualquiera, tierra de nadie. Están pidiendo que le den el terreno a alguien. A mí me entraron a robar el martes de la semana pasada, se treparon en el techo, y se metieron,” manifestó.