Telecom obtuvo crédito internacional a tasas inferiores al costo argentino

La empresa anunció un nuevo préstamo bilateral sindicado con Deutsche Bank por US$ 200 millones, ampliable hasta US$ 300 millones. Logró así refinanciar en tiempo récord casi la totalidad de su deuda y continúa adelante con su plan de inversiones.

El crédito obtenido por Telecom con Deutsche Bank por US$ 200 millones ampliable a US$ 300 millones, es por un plazo de 4 años amortizable y tiene una tasa inicial anual equivalente a LIBOR +4,5, por debajo del bono comparable de Argentina al 2020.

En pos de cumplir con el ambicioso plan de inversiones, en los primeros meses de 2018 la compañía tomó un préstamo por US$ 1.000 millones con un plazo de un año y vencimiento en febrero de 2019, con distintas entidades financieras. En octubre, canceló US$ 100 millones de dicho préstamo y refinanció US$ 500 millones a un plazo de cuatro años.

Con este nuevo préstamo, Telecom logró refinanciar prácticamente la totalidad de su deuda a una tasa inferior al costo argentino, y en un tiempo récord.

Plan de inversiones

En los primeros 9 meses de 2018 Telecom invirtió a $ 24.046 millones, equivalente a 24,2% de las ventas consolidadas de la compañía y un 49,5 % más que en el mismo período del año pasado.

Este monto forma parte de los US$ 5.000 millones que Telecom tiene previsto invertir en los próximos años con foco en ampliar y potenciar las redes, además del desarrollo de productos y servicios que respondan a las necesidades de los clientes que hoy demandan conectividad permanente, así como unificar la plataforma de sistemas que favorecen una gestión eficiente de la compañía.