Fue destituida y se defiende: “Hay muchas cuestiones bastante turbias”

El 5 de noviembre, Melisa Núñez, quien había asumido como Defensora del Pueblo de Cerrillos en diciembre de 2017 tras la destitución de Carlos Paz por comentarios despectivos contra la comunidad judía, se enteró que por decisión del Concejo Deliberante de esa localidad, ella también debía abandonar su cargo.

En diálogo con Radio Vos, explicó que fue elegida por ese mismo cuerpo durante el concurso, regulado por Ordenanza Nº 426. “Me presenté, gané, los concejales eligen una terna y luego con la mayoría eligen al defensor. Yo he sido designada de esa manera, me eligieron de esa forma y por eso asumí el cargo,” dijo.

En este sentido, contó que una vez en funciones se encontró con una institución desarticulada, llena de deudas, sin elementos de trabajo ni mobiliarios y hasta sin un lugar físico donde funcionar, razón por la cual se vio obligada a aceptar una oficina otorgada por la Municipalidad. “se ha cuestionado mucho y pero solo esa fue la intervención del ejecutivo municipal,” aseguró.







En cuanto al pedido de destitución en sí, Núñez indicó que los ediles hablan de 31 puntos atribuibles por mal desempeño y 2 denuncias. “Carecen de todo elemento probatorio, son solamente conjeturas u opiniones personales en muchos casos,” afirmó.

Asimismo, adelantó que tramitará junto a su abogado la apelación a la decisión ante la Justicia. “El proceso no ha sido del todo limpio, al contrario, se me ha vulnerado mi derecho de defensa, he presentado testigos que no quisieron escuchar, he pedido que se emitan informes reales desde Ciudad Judicial y tampoco me han dado lugar, hay muchas cuestiones bastantes turbias en este proceso, a mi criterio, es una decisión que no se ha tomado de la manera más razonable,” finalizó.