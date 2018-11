Maravillas pocos conocidas de Salta: La cascada de Alemanía

La magia empieza en el minuto 0, cuando partís desde Salta por la ruta 68, la que te lleva a Cafayate, y te dirigís a Alemanía, el pueblo que marca el inicio de la Quebrada de las Conchas. En realidad se trata de un caserío alrededor de una vieja estación del FFCC, que conservan la arquitectura colonial.

Sus pobladores, muchos de ellos artesanos, ofrecen a la vera de la ruta sus productos regionales, como ser dulces artesanales o trabajos en cerámica o tejidos.











Esta estación del ramal C-13, que brilló entre 1914 y 1960, cuando los viajeros que iban al valle de Cafayate viajaban en tren hasta Alemanía y de ahí seguían en colectivo el sinuoso camino hasta Cafayate, es el punto de partida de un trekking que demanda cierto esfuerzo, por la distancia a recorrer y el suelo a transitar.

La distancia a recorrer, es de unos 7 kilómetros siguiendo el cauce del río de las Conchas, por lo que ese trayecto a pie puede demandar unas 5 horas.





Para comenzar el recorrido a la cascada de Alemanía, se debe ingresar por la finca de Don Palacios, para lo cual hay que pedir permiso para pasar. La entrada a dicha finca está ubicada detrás de la Estación del Tren. Luego, en el camino hay varios tramos donde es necesario escalar y bajar de rocas grandes, por lo que es necesario cierto entrenamiento o estado físico.

Además, es necesario saber del clima antes de ir y tener cuidado con las crecidas del Río.







Como cualquier actividad de trekking o senderismo, es recomendable hacerla con alguien que conozca la zona o haya ido antes. Además, todo amante de estas actividades al aire libre y de la naturaleza, sabe que mantener el lugar, no depredar, no ensuciar y cuidar el medio ambiente son reglas de oro que no se deben dejar de lado.







Luego de esta encantadora caminata, donde el paisaje es deslumbrante, se logra llegar a las cascadas. Es un placer observar cómo cae gran cantidad de agua (depende la época del año el caudal) desde unos 15 metros de altura, que desemboca en una laguna. Algunos se animan y hacen saltos, otros se bañan. A la vera de la misma se forma una playa natural que permite descansar y disfrutar esta maravilla de la naturaleza poco conocida de nuestra Salta.

Mirá las fotos, esto ocurrió el pasado fin de semana: