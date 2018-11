PNL para emprender, reprogramá tu mente con el experto Rafael Zulivan

¿Que es PNL?, ¿porque es importante a la hora de emprender? Son algunas de las consultas que los interesados suelen realizarle antes de iniciar este camino.

Esto es porque, la PNL programación neurolingüística, creada por John Grinder y Richard Bandler, y empleada, inicialmente, con fines terapeúticos en los años setenta, se ha ido implantando en nuestra vida en distintas facetas. Actualmente las empresas o emprendedores la utilizan como modelo de desarrollo personal, o para delinear estrategias de comunicación efectivas o de ventas.

Esta área de conocimiento sostiene que si tecnología permite “hackear” cual programa de PC, los pensamientos limitantes o modelos mentales nos impiden obtener éxito en aquello que estamos emprendiendo, y utiliza una serie de sencillas técnicas para acceder a nuestra mente inconsciente y poder eliminar estos virus.

A partir de esta práctica podemos construir nuevos circuitos neuronales que desarrollen estrategias mentales, las cuales nos permiten aprender nuevas cosas o de corregir algunas para evitar que nuestra mente nos lleve al error. Y aunque esto pueda ser algo difícil de alcanzar, desde el PNL es posible entrenar las reacciones de nuestro cerebro hacia las personas o situaciones que se nos pueden presentar habitualmente.

¿Cómo influyen nuestras creencias o percepciones?

Desde temprana edad se nos ha influenciado mentalmente con la manera de ver las cosas desde diferentes puntos, que, tal vez, no fueran los óptimos. En muchas ocasiones percibimos situaciones o personas, de acuerdo a ciertos patrones que tenemos en nuestra mente desde algún momento de nuestra vida. Tal vez nuestra mente no está en lo correcto. Así, por ejemplo, podemos ver a una persona mal arreglada y pensar que su nivel intelectual no es el adecuado. Esto nos lleva a una mala conclusión y esto es un ejemplo simple.

Otra situación corriente es sentir miedo al ver o enfrentarse a alguien, o el más frecuente de los miedos de todo emprendedor: a vendernos o vender nuestros servicios. La buena noticia es que esto se puede corregir.

Y por eso, te invitamos a ser parte de un entrenamiento único, de la mano del Dr. Rafael Zulivan que nos visitará desde Bogotá Colombia, quien enseñará las últimas técnicas de PNL aplicadas al proceso de emprender.

Además cofacilitá este entrenamiento la master Coach en PNL y Trainer en Neuroventas, Mariana Borigen, quien enseñará como vender de manera acertiva a la mente que realmente influye en la decisión de compra, que es la mente incosciente. También se aprenderá a construir una frase contundente para vender más y recibir respuestas a preguntas claves y vitales para cualquier vendedor: ¿Qué hace que la gente se conecte y compre? ¿Y que la mente tome la decisión? ¿Cómo convertirte en el antídoto de los miedos del mercado?

El próximo jueves 22 de noviembre de 16 a 21 horas, en Hotel Patios de Lerma, será la oportunidad para los emprendedores para mejorar sus emprendimientos. Para mayor información e Inscripción 3876855534 o 3875590780