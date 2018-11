Caso Lamas: Loyola Pinto no se presentó a declarar porque no fue citado

Loyo Pinto, el vicario judicial que estuvo a cargo del juicio clerical contra Emilio Lamas, acusado de abuso sexual, debía presentarse ayer en la justicia, pero eso no ocurrió porque no fue notificado formalmente. Desde la curia aseguró que “si algún día llega la citación iremos”.

“Si me llaman tendré que ir como todo ciudadano. No sé qué me irán a preguntar y lo que pueda contestar contestaré. Voy a colaborar en lo que se pueda. Supongo que pedirán los papeles del juicio eclesiástico pero saben que eso no puede ser y dependemos de lo que diga la Santa Sede”, contó por Somos Salta.

Por otro lado aseguró que cada vez que reciben una denuncia de esas características brindan apoyo psicológico “para que sane lo que se pueda sanar” y “los alentamos a hacer la denuncia penal, aunque hay que contar con la voluntad de la víctima para llegar a esa instancia”.

En sede judicial quedó Luis Segovia, abogado de las víctimas quien esperaba la llegada de Loyola Pinto. “Aparentemente hay una falta de notificación formal, aunque él ya sabía por todos los medios que estaba citado para hoy. Lo van a tener que volver a llamar”, dijo.

Aseguró que la medida podrá aportar daros muy valiosos a la investigación. “Es una declaración importante, fue el primer instructor de una investigación en el caso de Emilio Lamas, como vicario judicial tiene la jurisdicción de aplicar el derecho canónico, escuchó los testimonios, sabe el contenido de expediente y si hay más testigos. Tiene que responder qué tratamiento se le ha dado a las víctimas sí las alentó o no a hacer una denuncia penal y otros temas”.

Adelantó que ya han presentado un borrador con las preguntas que consideran necesarias para recabar información, lo mismo para monseñor Mario Cargnello quien también fue requerido por la justicia.