Malos tratos en un geriátrico: “Por ahí estamos bien, y por ahí estamos mal”

Así lo aseguró Carlos, uno de los abuelitos del Hogar Sustituto para la Tercera Edad, quien señaló que “hay gente que los trata bien, y hay gente que los trata mal”. Además dijo que no sabe nada de su familia y que le gustaría volver a su casa. Sara, en tanto, negó cualquier tipo de agresión. VIDEO.

Tras la viralización de una serie de videos, donde abuelitos del Hogar Sustituto para la Tercera Edad, sito en pasaje Miguel Aráoz 269, denuncian sufrir malos tratos, InformateSalta visitó el lugar para dialogar tanto con las víctimas como con los responsables.

Si bien la dueña, Marta Condorí, aseguró que los abuelos fueron preparados por gente mal intencionado para que hablen mal de hogar, el testimonio de los afectados - repleto de contradicciones - dejan muchas dudas.

Carlos, uno de los denunciantes, en un primer momento, sostuvo sentirse bien y aseguró que en el lugar los trataba bien, pero luego reconoció – visiblemente nervioso y con miedo – que ocurrieron hechos de violencia. “Yo quiero que la gente sepa que hay gente que nos trata bien, y hay gente que nos trata mal, a veces estamos bien, y por ahí estamos mal”, señaló.

Además dijo que nadie puede estar conforme con estar encerrado y dijo que le gustaría estar en su casa. “No me siento bien, no se nada de mi familia, me gustaría irme a mi casa”, declaró.







En tanto, Sara Elena Avellaneda, quien dijo ser oriunda de Tucumán, aseguró que nunca jamás sufrió ningún tipo de maltrato, y hasta agregó que generalmente es visitada por su familia y turistas de Tucumán.