Sáenz inspeccionó el Hogar que fue denunciado por maltrato: “No vamos a dejar esto así nomás”

Tras viralizarse los videos donde se ven a abuelos quejándose por el abandono al cual estarían sometidos en un geriátrico de la ciudad de Salta, más precisamente el Hogar de Familia Sustituta para la Tercera Edad, el intendente Gustavo Sáenz se acercó al lugar para corroborar la situación.

“Me preocupé muchísimo anoche, a última hora cuando llegué a casa me etiquetaban en éste video, por eso me vine a primera hora con el equipo de Acción Social”, declaró el intendente a Multivisón (Canal 9). Del mismo modo, señaló: “Aquí estoy, tratando de que esto no siga ocurriendo y, si ocurre, que sepamos la verdad, no podemos admitir que los abuelos sean tratados” como denunciaron en las filmaciones.

El jefe comunal capitalino aseveró que “nosotros no vamos a dejar esto así nomás, vamos a trabajar para tener la garantía de que los abuelos estén bien cuidados y bien comidos, por sobre todas las cosas; es importante que los familiares no dejen a los abuelos aquí y vengan muy de vez en cuando”, solicitó.

Ante las denuncias sobre maltrato a los abuelos de la residencia “Hogar Sustituto” visité el lugar y conversé con las personas que viven y trabajan ahí. Me ocuparé personalmente de pedir los informes correspondientes e investigar a través de sus familiares la situación denunciada pic.twitter.com/FbvYnogPYc — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) 14 de noviembre de 2018

Tras este episodio, Sáenz adelantó que se harán relevamiento de los geriátricos de la ciudad, haciendo foco en los privados. En cuanto a éste hogar en particular, comentó que gente de Gerontología municipal “se va a quedar aquí”, hasta que puedan ratificar o rectificar con los familiares las denuncias de los videos.

En cuanto a su paso por el sitio, el intendente resumió lo que vio: “Las instalaciones están bien, los abuelos están sentados, algunos no pueden hablar, otros tienen Alzheimer, son abuelos son de edad bastante avanzada”. A su vez comentó que, en caso de la actuación de un fiscal, desde la Municipalidad “vamos a acompañar para que estas cosas no ocurran y, si es necesario cerrarlo al lugar, lo cerremos”.