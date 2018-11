Maltrato a Abuelos: La dueña del Hogar Sustituto se defiende de las acusaciones

Marta Condorí es la dueña del Hogar Sustituto para la Tercera Edad que funciona en Pje. Miguel Aráoz 269 y quien debió dar explicaciones por los testimonios de abuelos que denunciaban ser maltratados.

Ante las consultas de InformateSalta, aseguró que los abuelos fueron “preparados” para denunciar por gente que no está conforme con la institución. Al momento de hablar sobre los moretones que se podían ver en los videos contó: “Hay una señora que tiene hematomas le encanta chocar, es un hábito, fueron involuntarios, camina y ¡pum! No es que se la lesiona. Verán que ninguno tiene ninguna lesión”.

Condorí sostuvo que ellos brindan servicios de contención, enfermería, baño, alimentación y lavado de ropa. "Hay una mala intención porque pretenden que uno haga más de los que se debe, uno es enfermero".





Al recordarle que pesa sobre la institución una denuncia por la muerte dudosa del abuelo Juan Carlos Orquera admitió que esperan salir sobreseídos de las causa ya que fueron “acusados injustamente”.

“Era un paciente con patología crítica, que los médicos decían que en cualquier momento fallecía y duró un año. Cuando lo derive del Hogar con una hemorragia digestiva, fue llevado al Neurodiagnóstico, ahí ellos no le hicieron ningún tratamiento para la hemorragia y a las 24 horas fallece. No tenemos ninguna responsabilidad. Presentamos la pericia nutricional donde se dijo que estaba perfectamente en condiciones, no murió por desnutrición sino por una hipovolemia. Estamos superando la situación para salir sobreseídos del tema porque fuimos acusados injustamente” finalizó Marta Condorí.