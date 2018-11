Bandas emergentes se dan cita en “Sin Rostro, Sin Nombre”

La agenda del próximo fin de semana incluye una propuesta diferencial, donde músicos de bandas emergentes del circuito local compartirán escenario junto a otros dos conjuntos que llegan de diferentes puntos del país.

Desde las 23 hs. se podrá disfrutar de la apertura a cargo de Alto Comando Humas, seguidos por Mentalo, la segunda banda salteña que forma parte de la grilla. Completarán la presentación Ave Tierra, de Buenos Aires y Chakal, de Tucumán. El lugar de encuentro será Macondo Bar, y las entradas ya pueden conseguirse de manera anticipada a $100 en Magoya (España 425) , También podrán adquirirse en puerta, a un valor de $130.

“Sin rostro, sin nombre”, músicos en escena:

Ave Tierra

El trío platense integrado por Eduardo Mauro en guitarra y voz, Guillermo Mauro en batería, y Fernando Chávez González en bajo, condensa en su nuevo álbum una particular expansión de su identidad musical, hermanada a su vez a un vasto y cuidadoso registro poético.

“La razón de las almas”, su quinto trabajo discográfico, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el 9 de abril. Fue grabado en El Pie recording estudio y Nakao, entre mayo y septiembre de 2017. Mezclado por Joaquín Castillo en La guarida del Mar Muerto y Masterizado por Mario Breuer en MCL records.

Chakal

El fuzz y el bardo, el grunge y el stoner, el drop C# y el spanglish llega por primera vez a Salta de la mano de esta novel banda tucumana.

Mentalo

Luego de girar por Buenos Aires, Mentalo vuelve a los escenarios locales promocionando 'Desde Indonesia', su primer disco, editado en junio de este año y adelantando material de su segunda producción, pronto a grabarse.

Alto Comando Humas

Nace a fines de 2017 cuando el “Polaco” le ofreció al “Zorro” participar en un proyecto dual de bajo y batería que no tenía guitarrista, formando así un trío. Después de un par de meses ensayando, se decidió cambiar de baterista. En ese momento es cuando se lo habló a “Rupert”. Él, en su ingreso a la banda, propuso poner objetividad en el trabajo, tratar de materializar y concretar rápido una primera meta: grabar un trabajo discográfico con el primer conjunto de canciones compuestas.

El sonido que se destaca en la banda, surge de la amalgama de experiencias e influencias personales de cada uno. Citando entre ellas, bandas como: Queens of the Stone Age, The Mars Volta, Gojira, Russian Circles, Invisible, Radiohead, y muchas más.

Una alquimia de influencias de estilos diversos: rock alternativo, rock progresivo, stoner rock, noise, entre otros…