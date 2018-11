Hay vida después de la Final: las agendas de River y Boca hasta fin de año

La Copa Libertadores es la gran obsesión de River y Boca, pero tanto los de Gallardo como a los de Guillermo le quedan otros partidos antes de que se termine el año.

Esto incluye la participación en el Mundial de Clubes de Abu Dhabi, para quien se consagre campeón. El Millo también tiene Copa Argentina y dos partidos postergados de la Superliga para el año que viene.

La agenda de River:

24/11 Copa Libertadores - final de vuelta vs. Boca (L) 17 hs.

28/11 Copa Argentina - semifinal vs. Gimnasia (Mar del Plata) 21.10 hs.

2/12 Superliga - Fecha 14 vs. Gimnasia (L).

9/12 Superliga - Fecha 15 vs. Central (V).

18/12 Mundial de Clubes - semifinales vs. Espérance de Tunes o Al-Ain/Team Wellington (Al Ain).

22/12 Mundial de Clubes - final (Abu Dhabi).

*Postergados: Superliga vs. Aldosivi (JJOO de la Juventud), vs. Unión (final Libertadores ida) y vs. Godoy Cruz (fecha FIFA). Además podría disputar la final de la Copa Agentina, en diciembre, todavía sin fecha definida.

La agenda de Boca:

17/11 Superliga - Fecha 13 vs. Patronato (L) 17:10 hs.

24/11 Copa Libertadores - final de vuelta vs. River (V) 17 hs.

2/12 Superliga - Fecha 14 vs. Independiente (V).

9/12 Superliga - Fecha 15 vs. Atl. Tucumán (L).

18/12 Mundial de Clubes - semifinales vs. Espérance de Tunes o Al-Ain/Team Wellington (Al Ain).

22/12 Mundial de Clubes - final (Abu Dhabi).

*Postergado: Superliga fecha 12 vs. San Martín de San Juan (final Libertadores ida).

Fuente: El Liberal