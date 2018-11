Maltratos en el Hogar Sustituto: Salteños pidieron la detención de su dueña

Indignados por la difusión de un video en el que un grupo de abuelos del Hogar Sustituto para la Tercera Edad cuentan que son maltratados, un grupo de salteños decidió congregarse en sus puertas, exigir justicia y la detención de Marta Condorí, la dueña, quien esta mañana quiso deslindarse responsabilidad.

Entre los presentes, una joven que realizó una pasantía tras realizar un curso de acompañante terapéutico tres años atrás, confirmó a InformateSalta cada una de las cosas de las que se las imputa.

“Nuestra profesora es la sobrina de la señora. Estuvimos una semana y media y vimos como la señora los maltrataba a los abuelos, como le pegaba, le tiraba las orejas, el cabello, ella con la mirada los intimaba para que no hablen, no nos digan nada. Teníamos prohibido el uso del celular y aprovechamos de hablar con los abuelos cuando ella no estaba,” dijo a este medio.

Además, indicó que cuando ellos llegaron recaía sobre el hogar una denuncia por un abuelo que había fallecido allí adentro. “Le daban en una compotera de postre la comida y no era la adecuada, cada uno necesita su dieta y ellos le daban fideo hervido con salsa y salchicha,” contó.

Asimismo, subrayó que durante el tiempo que pasó en la institución se acercaron familiares de los abuelitos pero Condorí los "corría" con mentiras de que en ese momento no se encontraban por diferentes motivos.







“Yo pedí ayuda y quedaron con que iba a haber una solución, pero nadie hizo nada. Mis compañeros no querían hablar porque tenían miedo de que no nos den el certificado y porque no iban a conseguir trabajo en ningún lado,” manifestó.

Finalmente, afirmó que todas las personas que trabajan allí pertenecen a la familia de su dueña. “El hijo, el marido, la nuera, ellos son los que desarrollan las tareas,” concluyó.