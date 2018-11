Maltratos en el Hogar Sustituto: Sacó a su mamá luego de una supuesta caída accidental

Miguel Córdoba contó que el 19 de octubre, hace menos de un mes lo llamaron desde este geriátrico porque supuestamente su madre se había accidentado. El sospechó que no se trataba de una caída. Finalmente la sacó a la mujer de 86 años y hoy agradece por esta decisión.

Ayer InformateSalta ponía a la luz de toda la sociedad un hecho sobre maltrato en el geriatrico "Hogar sustituto para Adultos Mayores" ubicado en Vª Soledad. Videos ponían escalofriantes relatos de abuelos que decían haber sido víctimas de sus cuidadores.

Finalmente la justicia intervino, la dueña fue detenida y hoy al mediodía será imputada por los hechos. Cabe recordar que ayer durante la primer inspección se encontraron en el lugar armas de las cuales aún no se conoce su procedencia.







Increíblemente el señor Córdoba relató ante los micrófonos de Canal 11 que el día 19 de octubre, hace menos de un mes, su hermana fue alertada sobre un accidente que había sufrido su madre quien se encontraba alojada en el Geriátrico “Hogar Sustituto para la Tercera Edad”. En ese momento él fue quien se presentó en el lugar, donde encontró a su madre, que en ese momento usaba silla de ruedas, con el ojo izquierdo morado.

“Me dijeron que se había caído y para mí no era un golpe, no era una caída, tenía todo el ojo morado acá. La sacamos con mi hermana. Mi mamá va cumplir 87 años y ahí estaba en silla de ruedas, que no quería caminar que esto que el otro y hoy, en la actualidad mi mamá está caminando” recordó.

Ante este hecho, los responsables del lugar adujeron que la mujer de 86 años y en silla de ruedas, se había caído. Relato que no creyó y decidió, tras una pelea familiar, trasladar a la señora a otro lugar, donde hoy se encuentra en óptimas condiciones y sin utilizar la silla de rueda.

Consultado por el cambio de ánimo dijo que el cambio es 100%: “Ella está caminando, hay otro trato, está muy bien mi mamá, tiene médico a cada rato tiene nutricionista, de todo tiene” remarcó.