“En Alfarcito reconocieron que Lamas estuvo en más de una oportunidad”

“Tuve miedo, pasaron muchos años y nunca había vuelto al lugar donde me violaron”, dijo Juan Carlos García en diálogo con InformateSalta, es que ayer se realizó la inspección ocular en El Alfarcito, lugar que señaló como escenario del abuso. Junto al fiscal Federico Obeid recorrió la zona.

“Recordé ciertas partes, porque hubo muchos cambios edilicios en El Alfarcito. Se refaccionó la fachada de la iglesia, la casa parroquial ya no es como yo la describí en la denuncia, no es de madera de cardón, de barro y paja”, explicó.







“Fuimos a la casa de Tiburcio Bautista que ya tiene 80 años, nos explicó todos los cambios que hubo. Recordó que son varios los sacerdotes que fueron y que nos trasladaban a la casa parroquial. También fuimos al comedor de Griselda, ella reconoció que Lamas fue más de una vez”, añadió diciendo que pidieron documentación pata terminar de acreditar todo.

Acusado de corrupción de menores

Respecto a la grave acusación que habría en su contra, según comunicó la jueza de Menores Silvia Bustos Rallé, Juan Carlos la reconoció: “El caso existió y fui sobreseído pero se debió a mis problemas psicológicos. Cuando hicieron los ambientales y la denuncia yo me entreviste con ella, me preguntó sobre mi le dije que un sacerdote me había violado. Lo llamó a mi padre y le preguntó si iba a hacer la denuncia pero dijo que no, que no quería más problemas. Ella no hizo más nada”.







Finalmente contó que Monseñor Mario Cargnello le pidió perdón en nombre de la Iglesia cuando fue recibido en la curia. “Estuvo tranquilo, pidió perdón pero no sentí que haya sido genuino. Yo insistí respecto a lo que está sucediendo en la iglesia, le pregunté si sabía o no. Me dijo que tal vez no hicieron más cosas porque no me creyeron y finalmente me aseguró que están aprendiendo”.

Hoy se espera que el vicario judicial y juez único del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salta, Loyola Pintos y de Sancristoval.